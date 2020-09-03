北市APP快速找「汽、機車空位」　3顏色區分滿車率⋯堤外也查得到

▲北市停管處「北市好停車」APP顯示停車場空位。（圖／翻攝自「北市好停車」APP，下同）

記者袁茵／台北報導

為縮短北市民眾尋找停車位時間，台北市停車管理處擴大蒐集市屬機關學校、堤外及平面停車場等161場停車位即時資訊，發布於「北市好停車APP」供用路人查詢，用路人可透過該APP得知，欲前往的停車場還剩下多少汽車、機車車位，減少用路人找車位的時間。

停管處表示，自2011年起，蒐集及發布權管公有停車場剩餘格位資訊。本於「由內而外。由公而私」施政理念，持續蒐集北市53處堤外停車場、商業活動頻繁停車使用率高的高架橋及市區內平面停車場停車位即時資訊，並積極協助108處市屬機關學校對外開放的停車場，包含機關所屬、國中小、市場、運動中心、行政中心、醫院及轉運站等，上傳停車位即時資訊。

停管處提到，未來民眾可透過「北市好停車」APP查詢鄰近停車場的停車位即時資訊，上面將有3種顏色，分別是綠色、黃色和紅色，綠色代表滿車率低於80％，黃色是滿車率為80％至95％之間，紅色為滿車率95％以上，每隔3分鐘會更新一次。截至目前為止，共計發布1654處停車場停車位即時資訊，供民眾查詢並同步發布於本府資料大平台供業者加值應用。

最後，停管處強調，停車資訊更即時，停車位更好找，將持續與民營停車場業者攜手合作，共創E化便民服務，持續打造智慧城市，創造民眾、政府及業者三嬴的局面。

▼堤外停車場也有即時停車資訊。

▼機車騎士也可使用此功能。