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交通局與大台南公車故事館合作　舉辦「公車串聯地方美好」系列講座

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▲台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦「公車串聯地方美好」系列講座，安排「搭公車，享美食」之旅，目前已舉辦3場次課程，反映相當踴躍。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局與大台南公車故事館合作舉辦「公車串聯地方美好」系列講座，安排「搭公車，享美食」之旅，目前已舉辦3場次課程，反映相當踴躍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交通局為鼓勵民眾搭乘大台南公車及關心台南市綠色運輸發展，2020年與大台南公車故事館合作舉辦「公車串聯地方美好」系列講座，分享大台南公車歷史沿革小故事，並開設互動工作坊進行實作討論及實地體驗，安排「搭公車，享美食」之旅，目前已舉辦3場次課程，約60位民眾參與，反映相當踴躍！

交通局長王銘德表示，公共運輸發展是市長黃偉哲重點關心的政策之ㄧ，為鼓勵民眾參與及了解，特地於本市麻豆轉運站二樓開設大台南公車故事館，不僅引進實物展品介紹台南公車的歷史演進，也展示近年公車捷運化及轉運站開發政策的改革成果，並有專人駐館導覽解說。

交通局長王銘德表示，近期為更貼近民眾生活及豐富活化故事館用途，故事館開始舉辦一系列精彩的講座課程，包括「大台南公車故事」、「大台南公車輕旅行：來坐橘幹線」及9月份的「公車車體結構與行車安全」，講座內容豐富多元，除了各區域公車、文物、票種、候車設施介紹與展示，並開設工作坊與民眾一同腦力激盪，討論如何保存並活化懷舊有巴士文物，另外還邀請台灣巴士文化協會講師，為民眾實作駕駛操作與逃生安全方法等自保教學，現場互動非常愉快熱絡。

台南市公共運輸處長吳俁之指出，除了室內靜態的課程之外，故事館日前更特地安排公車美食達人，相揪民眾作伙一起搭上大台南公車「橘幹線」，走一趟輕鬆的公車美食微旅行，先是到善化區公所站附近品嘗道地香甜的牛肉麵，再到玉井市區享受沁涼消暑的芒果冰。在親自體驗享受便利的運輸服務之餘，還能到臺南市各重要觀光景點旅行並大啖地方特色小吃，體現學習玩樂過生活精神，參加的民眾各個直呼真的是太讚了！

台南市公共運輸處表示，還沒有參加過講座的民眾也不用失望，「公車串聯地方美好」系列講座還有ㄧ場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁或是透過電話就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名喔！且參加講座的民眾還可以蒐集蓋印當季限定圖案章並兌換紙公車模型，別具意義！

另外今年第四季故事館也預計推出「協成客運懷舊展」，屆時將展出多項協成客運舊時的巴士文物，並有專人介紹，精彩可期。歡迎公車迷們踴躍前來觀展，欣賞那曾經穿梭在大街小巷的協成客運身影，一同墜入舊時風光，來場穿越今昔的回憶公車微旅行吧！

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