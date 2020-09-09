放寬！加利口罩退貨不設期限　陳時中：超過9/11一樣可以退換貨

▲9月9日指揮中心指揮官陳時中表示，目前已回收221萬5314片，民眾買的加利供貨實名制口罩，11日以後還是能退換貨。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

加利科技涉嫌進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，事件爆發後，已遭食藥署勒令停工，也開放民眾從9月4日起開放退換貨。指揮中心今（9）日表示，目前共回收221萬5314片，雖然退貨期限至11日止，但確認是加利供貨的實名制口罩，超過期限一樣可以開放退換貨。

指揮中心公布最新數據，8日加利口罩共回收33萬9,442片，其中較多為新北市31萬6,305片、台北市10,439片及基隆市4,751片。自9/4至9/8共回收221萬5,314片。

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▲加利科技退貨首日有民眾一次拿23盒口罩來退款。（圖／記者陳豐德攝）

指揮官陳時中提到，加利口罩退換貨持續進行中，雖然當初是開放到9月11日止，但指揮中心站在保護消費者立場，就算超過日期，只要民眾拿的是加利供貨的實名制口罩，一樣可以到藥局進行退換貨，「預期時間會拖很長」。

▲加利負責人。（圖／記者陳豐德翻攝）

指揮中心發言人莊人祥也表示，在加利口罩事件後，許多人對選購醫用口罩有疑慮，為了方便民眾辨識，已請經濟部協調，要求國產醫用口罩需逐片以鋼印標示「MD」或「Made in Taiwan」，最快將在2周內實施，經濟部已協調長傷儘速更換雕刻輪，但相關費用將由廠商負擔。

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