商務入台縮短居檢增香港　越南重新回歸「低風險國」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明疫情變化。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央疫情流行指揮中心今（9）日表示，短期商務入台縮短居家國家有調整，上週被列為中低風險國的越南，因為疫情趨緩，改列為低風險國；香港也因疫情趨緩，連續2週達到中低風險分級標準，且當局已放寬部分疫情管制措施，因此即日起將香港列為中低風險地區。

最新名單如下：

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低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場或港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也再次呼籲，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲因應疫情趨勢，指揮中心將越南調整為低風險國家、香港列為中低風險地區。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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