康軒董座居家檢疫趴趴走遭罰　指揮中心：他的手機刻意放在家裡

▲康軒文教集團董事長李萬吉外出期間刻意將手機放在家裡。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

記者嚴云岑／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉，遭員工爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，7日更進公司開會。新北市衛生局裁決9日出爐，開罰50萬元，已將李萬吉送集中檢疫。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，李萬吉在外出期間，是刻意把手機放在家裡，過去也有個案有類似情況，但詳細數據還需要調查。

李萬吉上周從大陸返台後，原應依規定居家檢疫至19日，但他卻擅自外出運動甚至前往位於新店的公司開會，兩次外出超過2個小時。衛生局表示，綜合考量個案外出次數、時間、地點及未戴口罩等風險危害情形，依目前現有事證，預訂將對當事人進行裁罰50萬元。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，返國民眾居家檢疫無論怎樣都不能外出，最高可以裁處100萬。。（圖／疾管署提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日也提到，這幾天居家檢疫看出「有點輕忽」，重申返國民眾居家檢疫無論怎樣都不能外出，最高可以裁處100萬。他也補充，過去的確有居家檢疫把手機放在家裡的情況，但一定會被舉發，未來會進一步研究是否需改進管理方法。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，先前曾出現過居檢離家的有2種狀況，1種是關機，另1種是把手機放在家裡。（圖／疾管署提供）

陳宗彥強調，國內目前居家檢疫管制力道相同，里幹事多為早晚關懷，電子圍籬也持續運作，這位董事長刻意把手機放在家裡。不過，居家檢疫到現在超過27萬民眾，違規比例不到千分之3.5，還是呼籲民眾務必遵守居家檢疫規定。

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