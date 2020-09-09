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陸「抗疫表彰大會」未提李文亮　網友湧入微博「我代表自己表彰你」

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▲▼陸舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」。（圖／新華社）

▲習近平與「共和國勳章」及「人民英雄」榮譽稱號的獲頒者合照。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸8日舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，中共中央總書記習近平親自為鐘南山、陳薇等人頒授「共和國勳章」及「人民英雄」榮譽稱號。不過，大會上卻未提到新冠肺炎「吹哨人」李文亮，許多大陸網友為此湧入李文亮生前創辦的微博帳號，替他未獲表彰感到可惜，稱其為「人民心中的無冕英雄」。

▼李文亮病逝後，許多民眾自發性為其獻花。（圖／路透社）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

表彰大會上，中國工程院院士鍾南山被授與「共和國勳章」，中醫藥專家張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇被授與「人民英雄」國家榮譽稱號，四人還在主席台前與習近平合照。

不過，表彰大會上卻未提到武漢中心醫院的「吹哨人」李文亮，包含1500個「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」、500個「先進集體」、200個「全國優秀共產黨員」，以及150個「全國先進基層黨組織代表」的表彰名單中，也都沒有李文亮的名字。

▲▼陸舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」。（圖／新華社）

為此，許多大陸網友湧入李文亮生前創辦的微博，替他未獲表彰感到可惜，並致上個人敬意，稱李文亮為「人民心中的無冕英雄」，還有些人表示，「我代表我自己來表彰你！」

李文亮是任職於武漢市中心醫院的眼科醫生，2019年12月底，新冠肺炎在武漢悄悄蔓延時，他在微信的醫生群組中發訊，表示醫院出現了疑似SARS的疾病，要大家注意自我保護。

李文亮的訊息很快被廣泛傳播，引起大眾對「不明肺炎」的關注，但隨後李文亮就被警方以「在網際網路上發布不實言論」提出警示與訓誡，接著李文亮投入第一線工作，在1月10日出現症狀，1月31日被確診感染新冠肺炎，最終於2月7日病逝。

▼大陸網友湧入李文亮微博，在他生前的最後一則貼文下方留言致敬，該則貼文的留言數已超過百萬。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「抗疫表彰大會」未提李文亮　網友湧入微博「我代表自己表彰你」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「抗疫表彰大會」未提李文亮　網友湧入微博「我代表自己表彰你」。（圖／翻攝微博）

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