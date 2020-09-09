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王金平見陳明通？　陸委會：僅致電說明「海峽論壇」立場

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▲內政委員會考察陸委會，陸委會主委陳明通報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

前立法院長王金平將代表國民黨，出席第十二屆「海峽論壇」，外傳他曾因此拜會陸委會主委陳明通。對此，陸委會澄清，兩人近期並未見面，陳主委僅在9月3日記者會後，就「海峽論壇」之政策立場致電王前院長，說明並非針對於他。

針對中共大型對台交流活動「海峽論壇」將於20日在福建省廈門市舉行，陸委會發言人邱垂正曾於3日例行記者會上，以政策說明方式闡述官方立場，包括禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊，呼籲民眾團體勿輕易參加、國人禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」等，並提醒政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。

▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後，於8日下午受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

此後，國民黨於8日發表新聞稿，確定由王金平擔任國民黨代表團團長，出席海峽論壇，並傳出王金平曾與總統蔡英文會面，亦曾與陳明通會面的消息，惟前者已遭府方否認。

陸委會也透過聲明指出，本會陳主委近期未見過王前院長，王前院長亦未前來拜會陳主委，陳主委僅曾致電向王前院長說明，本會9月3日例行記者會對中共舉辦「海峽論壇」之政策立場，非針對王前院長。

王金平8日下午受訪表示，海峽論壇是一個民間交流性質，一切守法，回來也願意和蔡英文總統報告，此行主要是希望能緩和兩岸緊張情勢，預計16日出發到廈門，預計21日返國。

王金平說，這次海峽論壇是重要機會，讓兩岸之間有一個互相交流場合，當然這次因為中美發生緊張關係，連帶對台灣造成相當程度的影響，兩岸官方沒有直接聯繫，國民黨更需要主動來擔任重要責任，互相了解溝通，希望能緩和兩岸緊張情勢。

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