幕後／江啟臣請王金平出馬3理由曝光　堅持「兩岸對話」戳破賣台謊言　

▲國民黨主席江啟臣、前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

第12屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣決定派代表團出席，據透露，國民黨特別請立法院王金平擔任代表團團長，是江啟臣堅持「兩岸對話」下的決定，特別是在民進黨屢將國民黨與海峽對岸的正常溝通交流視為「親共賣台」之際，國民黨也希望王金平透過此行再次戳破綠營謊言。

國民黨內情人士表示，國民黨組團赴海峽論壇，一定會有部分台灣人士進行「抹紅」，但海峽論壇行之有年，對於兩岸人民在經濟、社會、文化等方面的交流確有建樹，兩岸政治問題現階段雖然未解，其實沒有必要對兩岸和平與繁榮有益的事卻步，國民黨堅定派出王金平領隊前往，就是因為兩岸僵局日益惡化，才更需要堅持做對的事，促進兩岸人民之間的相互理解。

對於江啟臣此次敦請王金平出馬，內部評估則認為王金平是現階段最適合帶隊參加海峽論壇的人選，主要理由有三，第一、王金平擔任立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席。第二、王金平代表國民黨組團前往中國大陸出席海峽論壇，並未涉及支持「一國兩制」和消滅中華民國，不會有違法問題。第三、國民黨是創立中華民國的政黨，始終擁護中華民國。

至於綠營過往總是有人將國民黨與海峽對岸的正常溝通交流視為「親共賣台」，江啟臣在確定請出王金平後，國民黨也希望此行能再次戳破攻擊者的謊言。

對於即將率團前往對岸，王金平8日也表示，江啟臣是大約在兩週前提出邀請，他認為兩岸處於一段緊張關係，希望釋出若干善意，多做溝通，大陸對台灣不是很滿意，台灣對大陸也不滿，民心的對立很嚴重，希望緩和雙方，讓兩岸和平，這會是他此行出席海峽論壇最主要的目的。