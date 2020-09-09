悚！熊本水溝驚見「遭勒斃」無名女屍　警公布死者肖像畫

▲熊本無名女屍死者肖像畫。（圖／熊本縣警察公布）



記者王佩翊／編譯

日本熊本市一名男子7日上午8時半在路邊水溝發現一具女屍，緊急通報警方。雖然警方最初並未在屍體上發現明顯外傷，但經法醫相驗後，發現女子脖子上有明顯勒痕，死因疑為遭人勒斃，因此緊急將全案轉往他殺方向調查。據悉，被害人的死亡日期約在5日到6日期間，目前警方也已經公布死者的肖像畫，希望能盡早確認被害者身分。

根據《西日本新聞》報導，死者年約30至40歲，身高約為170公分、體重約為60公斤，留著淺咖啡色的頭髮，屍體被發現時頭上還夾有一個桃紅色髮夾。警方表示，死者死亡時穿著黑色長褲、藍色襯衫、灰色襪子以及白底帶有淺藍色條紋的球鞋，除此之外身上並未發現任何可以確認身分的物品。

死者被遺棄在距離熊本市鬧區約300公尺遠的一條水溝內，水溝深約1公尺、寬約2公尺。據了解，死者被發現時，身體的一部份被墊子蓋住。根據《熊本放送》報導，事發之後附近居民人心惶惶。一位民眾表示，「這條路平常很多人經過，但可能是因為那時候颱風快來了，所以才沒有人發現吧。」

據了解，有附近居民表示，7日凌晨1時左右曾經有看到2個可疑男子站在樹叢中間，還發出很吵雜的聲音，大約5到6分鐘。除此之外，警方已經接獲超過6起舉報，目前也已調閱附近監視器，希望能盡快釐清案情。除此之外，警方也公布死者的肖像畫，希望民眾可以協助指認，盡早確認死者身分。

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