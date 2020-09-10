北京違規將付出一定代價！日防衛相首下重話：中國已對日造成威脅

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎9日透過zoom參加美國戰略與國際研究中心（CSIS）的線上研討會，而他在會議中談到了首相安倍晉三因病請辭、日美同盟60周年、新冠疫情以及現今的亞太地區情勢等相關議題，除此之外，他也針對近年中國大陸頻繁於南海與東海地區活動，甚至是港版國安法的通過表示憂慮。河野太郎直言，中國已經對日本構成威脅，並呼籲美國應該共同做好準備抑制中國擴張意圖。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）9日舉辦線上研討會，並邀請到曾經擔任外務大臣的防衛大臣河野太郎發表談話。河野太郎在研討會中首先談到日美同盟關係，有鑑於首相安倍晉三2015年修改安保法，使得日本自衛隊得以發揮「集體防衛權」，在美國需要支援時，提供武力援助。他說，正因如此，美國與日本更應該共同努力，並發揮領導作用，促進印太地區的自由開放。

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

談到北京當局近日動作頻頻，河野太郎說，中國不斷試圖透過武力與要脅改變現狀，導致東亞地區產生部分問題。他舉例，光是在4月到6月的90天內，日本航空自衛隊就和解放軍戰鬥機或轟炸機僵持了177次。而近年來為了應對解放軍機靠近日本領空的問題，日本航空自衛隊共飛行了700次，比冷戰時期還要多。

不僅如此，在過去十年內，中國不斷派遣海警船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），也讓日本不得不密切關注東海局勢發展。在南海，更發生越南漁船遭中國海警船擊沉的事件。此外，河野太郎也提到香港議題與中印邊界衝突，他說，「一國兩制實際上已經不存在了。」

▲北京當局近日在南海與東海地區動作頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

河野太郎表示，在過去30年內，中國大幅增加國防支出，比先前還要多了44倍，也就是說中國為了增加戰鬥機與潛艇數量，將國防支出提升為日本的4倍。河野直言，「可以明顯地看到，中國企圖以武力改變現狀。」

河野稱，自己在擔任外務大臣的期間，從未開口指稱「中國是一個威脅」，但如今他必須誠實地說，中國已經對日本形成安全威脅，中國有能力，也有企圖，所以日本與美國更應該仔細地監控未來動態。他強調，日本與美國應該互相發揮盟友關係，隨時準好抑制中國在亞太地區擴張勢力的企圖。

▲河野太郎參加由CSIS舉辦的線上研討會 。（圖／翻攝自CSIS）

當被問到面對北京當局的步步逼近，日本是否應該正式加入五眼聯盟（Five Eyes，縮寫為FVEY），藉以和美國、英國、加拿大、澳洲以及紐西蘭建立共享情報的關係，河野太郎對此表達正向態度。他說，中國的經濟正在持續成長，有一天很有可能就會超過美國的規模，屆時他的國防支出也將不斷增加，甚至超過美國，那麼美國是無法單獨對抗中國的，美國將會需要更多的同盟。他也表示，日本願意與美國站在同一陣線，也希望其他有相同想法的國家可以一起加入。

河野直言，為了抑制中國的無限擴張，應該要在中國違反國際規則或是準則時，要求北京付出一定代價，但這件事單靠日本或美國是辦不到的，必須尋求國際社會的合作。

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