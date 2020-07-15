王婉諭把陳雪生、陳玉珍性平教育「死當重修」：這樣家長怎麼教小孩？

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委范雲14日指控國民黨立委陳雪生「用肚子」對她性騷擾反遭對方辦公室主任回嗆「照照鏡子」，而國民黨立委陳玉珍則批她「濫用性別優勢栽贓別人」。對此，時代力量立委王婉諭15日在臉書表示，這些立委的言論不僅讓人嘆為觀止，其性平教育也應該直接死當重修，做為國家的立法委員，若是連最基本的性平觀念都沒有，到底要家長們怎麼教小孩呢？

「身為立法委員，卻讓台灣的性平教育倒退三百年！」王婉諭指出，范雲指控陳雪生對她性騷擾後，竟遭回嗆「用肚子頂不會懷孕不是性騷擾」，事後又被說是拿身體作秀；而陳玉珍為了聲援陳雪生，也嗆范雲「不能打、不經碰」、「上個戰場就Ｘ爸Ｘ母」、「不要濫用自己的性別優勢栽贓別人」。

王婉諭直呼，不得不說這樣的言論真的讓人嘆為觀止，看來性平教育不應該只在學校裡教，這些立委的性平教育，應該直接死當重修。

王婉諭表示，我們的周遭持續發生職場性騷擾；根據勞動部統計資料顯示，當職場發生違反《性別平等工作法》的狀況發生時，雇主會受罰的比例非常低，歷年平均都皆在3成左右。更有8成的受害者在遭到性騷擾後選擇隱忍，其中最大的原因就是「當作是開玩笑。」



王婉諭指出，當然還有怕被秋後算帳、為了職場和諧、證據蒐集不易等理由，導致雖然有《性別平等工作法》的保障，仍然無法為這些受害者提供足夠的保護，不過最根本的原因，就是因為性別平等教育無法在我們的日常生活中落實。



王婉諭批評，國民黨的兩位陳委員，恐怕就是還沒學會尊重別人的身體，才會說出如此退步的言論，做為國家的立法委員，若是連最基本的性平觀念都沒有，到底要家長們怎麼教小孩呢？

▼王婉諭15日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）