新兵有接觸史讓同車全隔離！　與居檢親人分樓層住「僅短暫接觸」

記者洪巧藍／台北報導

嘉義一名26歲役男與從美國回來的胞兄接觸，但直到入營之後才說明接觸史，讓同車役男30人全數隔離14天。中央流行疫情指揮中心今（9）日公布，初步瞭解居家檢疫住不同樓層且有獨立衛浴與房間，僅短暫接觸，同車全隔離主要是軍方規定。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



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指揮中心發言人莊人祥表示，初步瞭解這名役男9月8日入伍，其兄為9月4日入境，居家檢疫期間住不同樓層且有獨立衛浴跟房間，也沒有與家人共餐，所以有接觸應該是也是全程配戴口罩短暫接觸而已。軍方做法屬於自己的規定，在新兵入伍有特別了解家人有沒有所謂從國外回來接觸者，又特別照顧，跟指揮中心這邊的規定不太一樣。

嘉義市議員鄭光宏在臉書上PO文揭露此事，昨天一早就前往體育場送孩子入伍當兵，恰逢盛夏剛過，又是秋天涼爽適合鍛鍊的天氣，但晚間卻傳出一車約30名的役男才剛進營區就全數遭到隔離；原來其中一名26歲的役男胞兄才剛從美國歸來，出發前市府人員詢問時該役男都未坦承，直到進入營區後才主動表示有與正在自主健康管理的胞兄接觸，累得全車役男都要一起隔離14天。

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