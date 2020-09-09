康軒董座返台違法外出挨罰　莊人祥：接觸者擔心可「自主健康管理」

記者洪巧藍／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉，遭員工爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，7日更進公司開會。新北市衛生局裁決9日出爐，開罰50萬元，已將李萬吉送集中檢疫。中央流行疫情指揮中心表示，他並非確定病例，實務上接觸者無需處理，但不放心可自主健康管理。

▲李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

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李萬吉上周從大陸返台後，原應依規定居家檢疫至19日，但他卻擅自外出運動甚至前往位於新店的公司開會，兩次外出超過2個小時。衛生局表示，綜合考量個案外出次數、時間、地點及未戴口罩等風險危害情形，依目前現有事證，預訂將對當事人進行裁罰50萬元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日也提到，這幾天居家檢疫看出「有點輕忽」，重申返國民眾居家檢疫無論怎樣都不能外出，最高可以裁處100萬。

▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

副指揮官陳宗彥強調，國內目前居家檢疫管制力道相同，里幹事多為早晚關懷，電子圍籬也持續運作，這位董事長刻意把手機放在家裡。不過，居家檢疫到現在超過27萬民眾，違規比例不到千分之3.5，還是呼籲民眾務必遵守居家檢疫規定。

康軒文教集團昨日發聲明表示，有關康軒文教集團李萬吉董事長於居家檢疫期間外出一事，因李董事長赴大陸洽公近兩個月，於集團總部這邊積累甚多重大決策及公文待決辦，因此，於回台後想利用前兩天儘快將之處理好後，再安心完成居家檢疫！

對於未能徹底遵守相關防疫措施，李董事長認為自己作了不好的示範，也讓所有關心疫情的朋友擔心了！李董事長對此感到十分抱歉，他會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。

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