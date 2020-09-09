妻兒都外出！80歲翁「四度侵犯」菲傭…被逮喊：基於同情幫她發洩

▲80歲鄭男在家中四度侵犯菲傭，辯稱自己是基於同情幫對方發洩性需求。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名80歲鄭姓男子2018間見妻子、兒子都外出時，分別對菲律賓籍傭人小花（化名）猥褻3次、性侵1次。事後，小花決定不隱忍，拿出遭侵犯的錄影檔案報警提告。不過，鄭男否認犯行稱「我是基於同情來幫她發洩她的性需求」，但法官不採信。對此，民事部分高雄高分院日前審理後，判鄭男賠120萬元確定；刑事部分鄭男一、二審皆被依強制猥褻、強制性交罪判5年8個月，全案上訴最高法院中。

判決指出，鄭男2018年1月19日請兒子聘雇小花到家中照顧妻子，以及整理家務，孰料，小花才剛到鄭家一個月，便遭鄭男「四度騷擾」。第一次為2月15日至20日、農曆新年期間，鄭男趁發紅包時，抱住小花並藉此撫摸其胸部，小花趕緊將鄭男的手拍落，鄭男才住手，但自此之後，小花防備心加重，隨時拿著手機自保。

第二次為5月14日時，鄭男裸上身，趁妻子熟睡時，跑到小花房間，正面環抱小花，在小花耳邊喊著「我聞一下」、「我聞聞看」，同時發出親吻聲音，將手順勢滑至小花下體撫摸；第三次為5月15日時，鄭男再度跑到小花房間，抱住小花，並狂吻其脖子，猥褻得逞。

第四次5月18日時，鄭男更是變本加厲，見家人都出門時，呼喊小花上樓，小花為自保，預先把手機擺在樓梯口，並開啟錄影功能，而鄭男因見小花遲遲未上樓，不但下樓以強拖方式把小花拖進2樓房間，還把小花整個人甩到床上磨蹭一番，再強行硬上。事後，小花不甘被這樣對待，持鄭男使用過的衛生紙團，及錄音檔報警提告。

▲小花手機全錄下鄭男犯行。（示意圖／免費圖庫pxhere）

鄭男否認犯行，辯稱自己把小花當作女兒看待，兩人每晚睡前都會親親、抱抱，還堅稱「有次她說腰痛將褲子拖（脫）掉，顯露出屁股，我以為她有性愛的需要，便順勢將手放進她的性器」、「我知道年輕人會有需要，我是基於同情來幫她發洩她的性需求」、「我這樣做是幫助她發洩」等語。

法官勘驗驗傷證明、錄影檔案及偵查過程，確認鄭男犯行，另認定小花陳述時始終不停哭泣，甚至當庭抱著社工大哭數分鐘，可見小花內心受有極大委屈。對此，民事部分，小花向鄭男求償250萬元，一審橋頭地院審理後，判鄭男賠120萬元為適當，案經上訴二審，高雄高分院日前維持原判，全案確定；刑事部分，案經高雄高分院審理後，鄭男被依強制猥褻、強制性交罪判5年8月，全案上訴最高法院中。



【更多新聞】

釣客「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！還原經過曝：眼睜睜看11人落海



醫檢查腫瘤「要看下面」…噁問：可以放進去？人妻忍舔乳崩潰錄音



影／人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌…跩喊：不能教訓？

