醫檢查腫瘤「要看下面」噁問：可以放進去？　人妻忍舔乳崩潰錄音

▲醫師將人妻患者騙進值班室「看下面」，稱兩人合意是「情慾的試探」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名李姓內科醫師去年2月15日以檢查腫瘤名義稱「要看下面」，請人妻女病患小亭（化名）進到值班室內，趁兩人獨處之際，藉機摸胸、親乳頭，還撫摸小亭下體問「可以放進去嗎？」對此，李男雖辯稱雙方是合意，且有曖昧的感覺，但法官不採信，依強制性交未遂罪，將李男判刑2年，可上訴。

判決指出，小亭因甲狀腺機能亢進症狀，去年2月13日前往醫院接受超音波檢查，經李男告知甲狀腺附近有0.6公分腫瘤及淋巴結，惟組織液化驗結果於2週後才會有，小亭當天就取消原訂2月15日的回診。

孰料，李男下診後，竟突然通知小亭2月15日照常回診，而當天小亭依約回診，李男以小君的淋巴結硬塊，恐會轉移為由，進行胸部觸診，再以小君腹部脹氣嚴重，有脊椎側彎的問題，向小君稱「等一下值班室那邊沒有人，只有我們二個人，我們等一下就去上面『看下面』」，小君聽聞後，認為不太對勁，便開啟手機錄音防範。

一進到值班室，李男要求小君坐在桌子上，並且脫下上衣、內衣，開始撫摸小君胸部，以嘴觸碰乳頭，再用手撫摸小君下體，小君問「欸，到底現在要檢查什麼？」李男稱「我摸摸看有沒有東西」，小君回「喔，好。」再向小君表示「那我可以放進去嗎？」，甲女立即回稱「不行不行」；事後，李男停手，小君壓抑情緒，快步離開醫院，打電話向丈夫哭訴，並報警處理。

▲李男撫摸小君下體時，竟問「那我可以放進去嗎？」（示意圖／免費圖庫pixabay）

李男坦承有邀約小君到值班室「看下面」，但否認強制性交未遂犯行，辯稱雙方是合意的，無違反小君意願，因診療期間有發現小君一直注視他，「我感覺她很喜歡我，有曖昧的感覺，我不知道怎麼精確去形容，所以我當時就覺得她是不是喜歡我，趁這個機會確認小君對我的心意，我當下覺得她很喜歡我，就覺得試探看看」。

針對此案，李男請出3名律師為他辯護。其中一名律師稱，小君於診療過程共出現過11次笑聲，並列出疑點稱，小君早就知道值班室只有兩人，當下未立即喝斥李男的檢查行為，還謊稱醫生強迫脫褲，一切只因小君擔心遭丈夫查覺，其與醫生有曖昧才會提告。

另一名律師還說，診療期間，因李男對小君觸診時，讓李男起了遐想，而小君在診間接受觸診時，一般人都會閃躲、害羞，可是小君的表情是愉悅、高興，這會讓李男以為小君對其有意思，經過多次看診經驗，小君對於李男邀約至值班室內看下體並非診療一事，顯已心知肚明，且小君能於李男面前全裸，顯現對於李男充滿信任，基本上兩人的行為純屬「調情動作，男女雙方情慾的試探，無任何犯罪可言」。

對此，法官勘驗錄音檔及上述證詞，不採信李男說法，認為李男身為專業醫師，明知小君會擔心腫瘤恐會影響日後家庭生活，竟假藉身體檢查名義，將小君帶到無人的值班室內侵犯，以滿足個人性慾，再加上李男犯後仍以「情慾的試探」狡辯，還說「小君是將近40歲之已婚婦女且育有子女，並非涉世未深之少女，在診間已經完成乳房觸診，且明知上樓是要看下面，自得輕易分辨上值班室之目的為何」，明顯對女性有性別歧視，未見其誠心悛悔。

高雄地院審酌李男犯後態度不佳，但情節及惡性尚非嚴重至極，依強制性交未遂罪，將李男判刑2年，全案仍可上訴。李男於案發後，也已主動向醫院提離職。

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