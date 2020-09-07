釣客「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！還原經過曝：眼睜睜看11人落海

記者陳以昇、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔今（7日）傳出多名釣客遭瘋狗浪捲入海中！據最新消息指出共3人搶救後不治，2命危、4輕傷送醫。對此，黃姓釣客稍早接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，當時三道大浪接連來襲，他眼睜睜「看著11人被沖下海」，自己則緊抓電線，險被捲入海裡。

▲黃姓釣客回顧事發經過表示，眼睜睜看著11人落海。（圖／記者陳以昇攝）

黃男回顧事發經過表示，他與張姓友人今天上午9時到大溪漁港釣魚時，已感覺到今日浪花有點大，到了10時許，便看到第一道大浪打上岸，他當下趕緊叫張男逃離現場。

孰料，第二道大浪隨即來襲，黃男腳邊的冰箱不但被沖走，連自己也不慎踉蹌滑倒，當他爬起時，趕緊拉住一旁電線，才沒被捲入，但4部機車全遭沖進海裡。過沒幾秒，第三道浪再打上岸時，黃男目擊友人張男與其他釣客，約11人被捲進海裡。

黃男僅右手臂、右腿擦挫傷，自行就醫後無礙，而友人張男獲救後，身體多處擦挫傷，肺部遭海水嗆傷，無生命危險，但得留院觀察。至於全案詳細狀況，仍有待釐清。

▲▼黃男緊抓一旁電線，幸運逃過一劫，目前現場已拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇攝）

▼宜蘭釣客落海，獨留釣竿在岸上。（圖／地方中心翻攝）

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