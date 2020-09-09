館長返家首直播！右手剩3指可動　還原槍擊現場「子彈撞扁爆開」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

館長（陳之漢）8月28日遭槍擊，身中3槍導致粉碎性骨折，住院治療一週後，目前已經出院回家休養。他8日在YouTube開設直播，除了向粉絲報平安，同時也分享中槍以來的心路歷程，「我這段時間真的是流了滿多次的眼淚，哭了滿多次，因為第一次覺得自己距離鬼門關這麼近。」

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▲館長的右手需要時間復健。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

由於傷勢關係，館長坦言現在全身還是很痛，只有左手比較靈活，連坐著都無法，所以只能躺著開直播，「我現在還是滿慘的，睡覺只能睡3、4個小時」，因為他相當於是四肢只剩左手沒有中槍，雖然可以使用拐杖忍痛去上廁所，但是完全無法翻身，右手就3根手指可以控制，「有4根手指是麻的，沒有知覺，右手等於是殘疾。」

至於右手能不能恢復，館長表示已經問過醫生，需要時間和復健，「那一天醫院要我簽名，簽著、簽著就哭了，我連一枝筆都拿不起來」，那是一種生氣又委屈的情緒，五味雜陳。

接著，館長還原遭槍擊的現場狀況，當天他練習完走出來，正在想說要喝什麼飲料，槍手就跑過來，助理有聽到槍手喊了一聲館長，但是他沒聽到，「他的槍就對著我的頭」，加上走過來的氣勢好像是要亂開槍，於是就大喊一聲讓助理避開，「我手抬起來，微微站起來要（從車裡）衝出去，我就中槍了，翻了一圈下來坐在地上，身體反應是想要去抓他，但是我爬不起來。」

▲館長坦言這段期間哭過很多次。

館長提到，那時候看著自己的傷勢只有一個想法，「我覺得我快死掉，當下直覺是我一定會掛掉」，想著人生可能只剩下幾秒鐘或幾分鐘的時間，才會趕快叫助理開直播，雖然剛打到的時候不會痛，但接下來真的是痛到連他都險些昏倒，於是開始大叫想保持清醒，「我到醫院才知道大腿骨是被擊碎的，子彈和骨頭撞在一起，扁掉爆開，一顆子彈變兩顆」，幸好救護車來得很快，否則再慢個10分鐘，恐怕他現在就無法直播向大家報平安了。

最後，針對究竟是什麼原因導致遭人槍擊，館長氣憤表示，不要再說什麼為錢得罪別人，「什麼養殖業，什麼蝦子，我根本沒有這個意思，我這個人沒有在為錢得罪別人」，而且他向來都是挨罵才反駁，從未主動罵別人，「我今天賺錢是靠我自己，反正槍也中了，命就一條，接下來要怎樣就怎樣，但是不要汙衊我的人格！」

▼館長返家休養，還不忘PO文曬貓。（圖／翻攝自館長臉書）