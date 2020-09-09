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「真男人課程」開班！童仲彥曝夜店實戰只要1守則：誰能跟我鬥？

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金色力量黨主席童仲彥。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

▲金色力量黨主席童仲彥。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

圖文／CTWANT

前台北市議員童仲彥曾鬧出外遇、家暴風波，遭民進黨開除黨籍後，2018年又因酒駕退出議員選舉，之後他創立新政黨「金色力量」，致力推動性專區。不僅如此，童仲彥近日更開設「真男人實戰班」，教導男性朋友如何把妹，同時也將部分課程內容PO上網，和導師一起公開上夜店時的秘訣。

童仲彥卸下議員身分後，事業重心逐漸轉往網路，除了常在YouTube頻道分享兩性與性愛經驗談，現在更開設「真男人實戰班」，將把妹技巧傳授給廣大男性同胞；根據8月份訓練班第5堂課的影片內容，一行人正準備要驗收成果，出發前先集合進行勤前教育，童仲彥也不斷向學員信心喊話，並強調「我們是有紀律的團隊」。

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台灣阿童開班！「真男人課程」夜店實戰　曝包廂1守則：怎麼跟我鬥？

▲童仲彥開設「真男人實戰班」教把妹。（圖／翻攝自童仲彥YouTube頻道）

把妹導師在影片中提醒，坐進夜店包廂後，絕對不能坐著滑手機，應該要多去找女生攀談，簡單打招呼後就可提議「我跟朋友開包廂」，並邀約對方一起喝酒；若一切順利進行，進包廂第一件事就是要跟「大哥（指童仲彥）」打招呼，同時幫忙互相介紹，再安置女方就坐，可突顯出注重禮貌的個性，提升女生好感。

專家接著分享秘訣，指男生到夜店時，只要在走道或吧檯看到認識的人，甚至是擦身而過也沒關係，最好都和對方打聲招呼，也可以握個手甚至擁抱，「製造出一種整個夜店都是你認識的人這種感覺」，除了能增加安全感，也會讓女生覺得自己很罩，「夜店都是我的人！怎麼跟我鬥？」

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