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入秋首波鋒面要來了！　「全台連6天溼答答」一路有雨到下周

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲簡瑋靚提醒，周四起全台天氣不穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

入秋首波鋒面周四報到！天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚表示，周四起全台都有下起一些短暫陣雨的機會，有些地方的雨勢其實還會滿大、滿明顯的，這樣不穩定的情況至少持續到下周一、下周二左右。

今高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【黃色燈號】36度以上
新竹縣、台北市、嘉義市、台東縣。

▼氣象局對4縣市發布「高溫資訊」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（9日）各地仍為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東南部地區有零星短暫降雨，午後北部、東半部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，清晨至上午北台灣有零星降雨；溫度方面，各地約26至34、35度。

王品翔說，周四、周五鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地午後並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨；高溫下降1、2度，約來到33、34度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，周六至下周一東半部地區可能仍有局部降雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨；下周二水氣更少，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

簡瑋靚8日在「兩分鐘報天氣」提到，周四開始全台各地都有下起一些短暫陣雨的機會，有些地方的雨勢其實還會滿大、滿明顯的，這樣不穩定的情況至少持續到下周一、下周二左右，所以會一連4、5、6天都是比較不穩定容易下雨的天氣。她提醒大家周四起外出都要記得攜帶雨具了。

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