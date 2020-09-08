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蘇貞昌交辦告民代　台南藍軍轟市府辦言論自由日太諷刺

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▲台南市議會國民黨團痛批市府辦言論自由日太荒謬、諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團痛批市府辦言論自由日太荒謬、諷刺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府言論自由日活動上路，市議會國民黨團8日召開記者會痛批太荒謬，當年市府官告陳致曉教授，現在蘇揆官告國民黨團民代，黃偉哲和民進黨議員有出面為他們伸冤嗎？市府言論自由日活動在吹噓自由重量，對比王家貞和李中岑案被上級交辦提抗告，實在太諷刺！

國民黨台南市議會黨團書記長王家貞、蔡育輝、蔡淑惠、李鎮國等議員召開「台南市政府談言論自由，何其諷刺！」，高舉立法院議案關係文書，委員提案第15511號廢除社維法第63條提案看板，看板清楚寫著案由『散布謠言足以影響公共之安寧者，限制言論自由，應修正或刪除此部分條文』，連署人有黃偉哲、林佳龍、蔡其昌、陳其邁等人。

王家貞說，她接獲台南市政府邀請出席言論自由日記者會，以為黃偉哲市長要為她伸冤，原來是誤會一場，看到民進黨議員在記者會會場一字排開，連葉菊蘭都出席，讓她既感慨又難過鄭南榕為100％言論自由犧牲的精神何在？當年陳致曉教授因居住權和土地權被剝奪，投書媒體，結果被前朝台南市政府官告民，民進黨議員可曾為陳致曉的言論自由伸援過？現在她跟李中岑也被民進黨官告民代，以社維法移送，法官不罰，民進黨繼續提抗告，這就是台南市政府言論自由日要彰顯的自由重量嗎？還是要凸顯民進黨當權箝制言論自由的獨裁狂妄跋扈？

蔡育輝指出，民進黨上任以來對於言論自由移送法辦的數字是遠高於國民黨執政時期的數字的，根據統計分析，2019年依社維法移送151件，不罰，117件；2020年1到5月233件移送，169件不罰，民進黨政府的業績真是驚人，台南市政府是何其荒謬，有何資格講言論自由，民主政治就是行政立法相互監督制衡的政治，監督是民代的天職？民代為民喉舌，民進黨中央卻指揮南部打擊犯罪中心約談議員，南打中心不是辦「重案」的嗎？社維法既然是黃偉哲任立委時要修掉的惡法，民進黨怎會用社維法移送民代，證據何在？如果沒有證據不就大張旗鼓告訴老百姓，民進黨就是上級交辦，踐踏憲法賦予的基本人權，箝制言論自由。

▲台南市議會國民黨團痛批市府辦言論自由日太荒謬、諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠也感概說，生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故兩者皆可拋，「反送中」的香港一路走來，他們要的就是他們的人權和自由，台灣以前是白色恐怖，現在是綠色恐怖，台南市政府要舉辦一個自由日，123是自由日，怎麼突然變成9月7日言論自由日，會不會是黃偉哲市長看到四分局提出抗告之後，不太好意思正面支持王家貞，所以藉由記者會來表達台南市是言論自由城市，目前只有立委在立院任何角落發言都有免責權，議員卻沒，一樣都是民意卻沒有公平待遇，她建議修法，讓全國的民意代表不分立委或議員，在議事殿堂都能夠暢所欲言的監督市政和國政。

李鎮國也指出，我們常聽到一句名言「雖然我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的自由」，曾幾何時發現民進黨只選擇他們喜歡聽的東西，非我族類民進黨就用網軍帶風向排除異己，民代對時事提出針砭，屬憲法保障言論自由層次，民進黨上級交辦，法院裁定不罰，但市警四分局因是長官交辦下來，不得不為之提出抗告，其實他建議承辦的警員趕快跳出來扛責任，以民進黨升官歷史軌跡，相信搞不好半年以內，他馬上就被升為巡佐。

▲台南市議會國民黨團痛批市府辦言論自由日太荒謬、諷刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閱答說，四分局負責維護轄區秩序和市民人身安全，針對議員抗告案，一切都是依法行政。法制處代表也說，台南市政府告陳致曉教授敗訴，黃偉哲市長全盤考量後，不提上訴，全案花費19萬公帑。民政局也答說，辦台南市言論自由日就是為了強調言論的重量。

國民黨團指出，言論自由是憲法賦予每位人民的基本人權，更是民主政治中民代為民喉舌的民主指標，不容民進黨鉗制，為彰顯言論自由真義，國民黨團會提案建議台南市議會也舉辦言論自由日，請台南市府也能共同參與。

民進黨台南市黨部表示，國民黨禁止黨內同志發表不同言論，進而開除黨籍；同時還宣稱「故宮國寶是黨產」、烏龍爆料三倍券造假等等荒誕言行，才是真正違背言論自由的普世價值。

民進黨台南市黨部表示，國民黨對於言論自由的定義，不僅與普世標準不同，更呈現在許多荒腔走板的行徑。例如國民黨台南市議員，烏龍爆料三倍券造假；黨代表陳麗旭也主張「故宮國寶是國民黨黨產」、「門票收入要歸還國民黨」。立委葉毓蘭宣稱「吃美國豬肉，蛋蛋會變小」，甚至在捷克國會議員拜訪立法院時，國民黨團更不顧國家顏面，竟然集體抗議，種種荒謬的言行，難道就是國民黨對「言論自由」的認知？

至於國民黨處理黨內言論自由，更是雙重標準。黃國園黨部主委于北辰，由於發表不同意見，近日遭到黃復興黨部開除黨籍，難怪于北辰將軍要高喊「國民黨完蛋了」。民進黨台南市黨部強調，國民黨市議會黨團應該先反省黨內言論自由的空間，停止對外造謠滋事，才不會出現雙重標準的矛盾言行。
 

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