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台南外勞2死案...菜刀砍頸入肺　兇手「尚非毫無悔悟」判無期

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▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區1家紡織廠內3名越南籍勞工，2020年1月間在工廠宿舍酒後發生衝突，斐性外勞持刀砍殺同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，造成武、黃2人喪命，台南地院8日宣判，以殺人等罪判斐男無期徒刑，可上訴。

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院合議庭判決指出，BUI VAN TUYEN（裴文宣）殺人判2個無期徒刑，傷害罪判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，合併應執行無期徒刑。扣案APPLE行動電話3支，分別發還 BUI VAN TUYEN（裴文宣）、黃氏青及VU DUY HUNG（武維雄）家屬；扣案SAMSUNG 行動電話1支發還陳氏恆。

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決指出，BUI VAN TUYEN（斐文宣）與VU DUY HUNG（武維雄）、HOANG DUC MANH（黃德孟）同為紡織廠之員工，斐文宣與黃德孟素有嫌隙，斐文宣於2020年1月15日晚上10時許至男生宿舍202號房與黃德孟理論，黃德孟聯繫武維雄，武維雄即前往男生宿舍207 號房找斐文宣理論，雙方發生口角拉扯，斐文宣於衝突過程中取得原置於207 號房內之菜刀，竟基於殺人之犯意，先在207號房持刀欲砍殺武維雄、黃德孟2人，武維雄先因奪刀負傷，隨即與黃德孟逃離207號房，斐文宣再持刀追向武維雄、黃德孟2人，並於男生宿舍北側戶外1樓之樓梯口，追至武維雄，再持刀接續砍殺武維雄，致武維雄多處刀傷，穿刺第1肋肩、胸骨右側及右中肺葉等傷害，最後因右肺遭砍刺傷併氣血胸而倒臥在211號房前。

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

斐文宣復持刀繼續追黃德孟至東和紡織廠女生宿舍106 號房，此斐文宣之女友陳氏恆及武維雄之配偶黃氏青獲悉消息，趕至106 號房間，欲阻止斐文宣，在阻止過程中，黃氏青伸出右手抓住斐文宣持刀之手，避免其砍殺黃德孟，而斐文宣基於傷害之不確定故意，揮開刀子，造成黃氏青受有右手部撕裂傷之傷害，再繼續持刀朝黃德孟砍殺，致黃德孟頭、臉受有多刀，並刺穿左咽喉部位甲狀軟骨與舌骨之間，造成左頸靜脈及左頸動脈斷裂大量出血倒臥不起。斐文宣犯後見員警到場旋即逃離現場，武維雄、黃德孟則經送醫後仍宣告不治死亡。

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法院審理時，被告對於客觀行為固坦承不諱，但否認有殺人及傷害之故意，然此有卷內相關事證在卷可證，殺人犯行之事證明確，堪以認定，應依法論科。被告殺死被害人武維雄、黃德孟所為，均係犯殺人罪；又殺傷被害人黃氏青手部所為，係犯傷害罪，被告所犯3罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

▲斐性外勞持刀砍死同為越南籍的武姓及黃姓同事，武男妻子黃女阻止時受傷，斐男竄逃時被警方緝獲，台南地院以殺人等罪判斐男無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，被告本非素行不良、十惡不赦之人，素行尚佳，然以菜刀先後殺害2人，恣意剝奪他人生命，造成無可挽回的結果，也導致被害人家屬承受頓失親人的痛苦及遺憾，永難磨滅，自不可輕縱，有必要以長時間之機構內矯治。惟被告坦認犯行，否認為故意殺人，尚非毫無悔悟，不知自我反省之人，若透過無期徒刑之執行，輔以適切教化，使其能深入反省，矯正衝動式思考，學習適時控制自身情緒功能，培養正確之人生觀，尚非全無改過遷善之可能，其惡性尚未達應與世永久隔離之程度等一切情狀，判無期徒刑。

・涼感舒適、用過回不去

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