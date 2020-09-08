人妻頒「硬度獎」狂讚小王！激喊：強又久…老公見滑進去綠到崩潰

▲人妻搞外遇，超鹹濕對話曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻偷吃小王，還在LINE中大讚小王的性能力卓越，頒發「硬度獎」給小王，直指時間、硬度都讓她非常滿意，達到身心靈各方面的滿足，還頒布口頭獎勵「大功一次」給小王。人夫驚見妻子與他人的鹹濕對話後，大受打擊和妻子離婚，還因此需要安眠藥才可入睡，決定向小王求償60萬元，日前判決出爐！

人夫主張，阿勁（化名）不顧老婆已婚身分追求老婆，並與她交往，雙方自2018年11月間還用LINE互傳曖昧且淫穢的文字內容及情書，2人更多次前往摩鐵發生性行為，事後在LINE上分享壞壞心得，他發現頭炸綠光後，與老婆離婚，更痛苦到需要吃安眠藥入眠，經醫師診斷有混和憂鬱情緒及焦慮適應障礙等症狀，決定向阿勁求償300萬元精神撫慰金。

阿勁辯稱，自己確實有跟人妻約會、親吻、擁抱，但沒有發生性行為，LINE中的訊息純粹是「性幻想聊天」，網路上這種文章多如牛毛，不能看到這個就認為他與人妻有發生性行為，且2人交往期間相當短暫，他在交往過程中也多次勸說人妻要妥善處理與老公的婚姻關係後，再與她見面，他也自行封鎖人妻，並打電話給人夫道歉。

但台南地方法院勘驗兩人對話發現，雙方所陳述的內容，都需要「身體與身體碰觸」才能感受，例如「我今天有比較粗暴點」、「我知道妳濕到不行」、「感覺一放到洞就滑進去了」、「在浴室被xx很爽，腦公把我骨盆抓著很緊」，不採信阿勁的說詞。

除此之外，人妻還曾傳訊息給阿勁，「『硬度獎』分成持續時間和硬度兩方面，綜合起來才能匹配此獎項。使用者小X經過5次實際使用及經驗分享，小X的小硬持續時間及硬度相當讓小X非常滿意，達到身心靈各方面的滿足，尤其這兩方面不相上下，指不出缺點，在此頒布口頭獎勵：大功一次」、「衝刺力道強又久」。法院審理後，判阿勁應賠償人夫30萬元精神撫慰金。

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