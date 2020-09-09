鋒面明晚來襲轉濕涼　「全台降雨時程」出爐...周末先考量雨備

▲鋒面明晚接近台灣，周五白天要留意短暫陣雨或午後較大雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面醞釀中，天氣風險氣象主播賴忠瑋表示，鋒面預計明晚會接近台灣北部海面，主要影響周五白天，要留意短暫陣雨或午後局部較大雨勢。在鋒面通過後帶來稍涼空氣，周末水氣仍相對較多，若要規劃外出行程，也還是要考量雨備。

賴忠瑋指出，今天台灣主要還是受到太平洋高壓邊緣的影響，雖然帶來沉降氣流，但是影響不太顯著，加上風向轉為偏南風至西南風，水氣略為增加，因此雲量也變多，不過還是有機會見到陽光，下午在地表加熱的情況下，也容易出現午後雷陣雨。

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這樣的天氣預計持續到明天白天，明天下半天開始到周五，台灣將逐漸受到微弱鋒面雲系的影響。賴忠瑋說，目前這波鋒面還在北方蘊釀當中，預計明天晚上會接近台灣北部海面，主要影響台灣的時間是周五白天，周五晚上就會逐漸通過抵達台灣東方海面。

這次影響台灣的鋒面，主結構位置比較偏北，影響台灣的是鋒面尾巴，結構較鬆散，會導致雲量變多，雖然還不至於帶來太劇烈的鋒面降雨，不過仍然要留意短暫陣雨或午後容易有局部較大雨勢。因為鋒面本身還是會帶來不穩定的環境，加上水氣略增加，中午過後容易有熱對流。

▲周末雖然鋒面通過，但水氣仍較多，外出行程建議考量雨備。（圖／記者林敬旻攝）

賴忠瑋表示，鋒面通過後，台灣風向會轉為偏北風，帶來稍涼的空氣，周五晚上到周六白天的溫度會相對較舒適。周末的天氣又會再回到有點類似今明兩天的天氣，雖然鋒面通過了，天氣再回穩，但是在中國東南沿海仍然有南北風交會的不穩定帶存在，水氣相對較多，容易隨著氣流影響到台灣的天氣。

賴忠瑋建議，周末若要規劃外出行程，也還是要考量雨備，尤其以山區的午後陣雨機率較高。

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