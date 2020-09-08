東北風、西南風出現對峙！周四起全台變天　到周末降雨熱區出爐

▲類似南北風的交會出現鋒面的形式將出現，周四到周五間天氣不穩定。（圖／天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

今年入秋首波鋒面將報到！氣象達人彭啟明指出，已經有東北風和西南風對峙的形態出現，但還不夠完整，不過周四到周五間的變化值得留意，天氣可能略不穩定一些，要留意午後雷陣雨發展及各地的短暫陣雨會出現。

彭啟明說，今天清晨北部的溫度，平均而言，比昨天22-23度相比，大約多了3度，達到25-26度，主要是雲量略多加上因為海神颱風帶動的偏北風也逐步減弱，秋涼的感覺告一段落，這幾天溫度會逐步回升，中午仍要注意略高溫，有機會到34-35度。

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海神颱風已經到中國東北，也逐漸變性，將轉為溫帶氣旋，對東北的黑龍江與吉林都會有當地的暴雨到大暴雨的衝擊。彭啟明表示，颱風北上後，太平洋高壓開始有重新向西推進的趨勢，但還不夠強，邊緣已經推到到台灣東南邊，加上西南季風的低壓帶逐漸往台灣附近延伸，台灣正位於高低壓之間，轉為偏東南到偏南風。

▲入秋首波鋒面將報到，各地天氣轉趨不穩定。（圖／中央氣象局）

位於中國南方附近的水氣將逐步往東推進，水氣略多，今天開始就容易有山區的午後雷陣雨發展。彭啟明指出，周三四隨著低壓帶往台灣附近延伸，台灣附近也將轉為偏西南風，水氣更多也略不穩定，除了山區有午後熱對流外，迎風面的中南部也偶有局部短暫降雨機會，不排除有較大的雷陣雨出現。

周五時，北方有偏北風南下，配合上原有的低壓，開始會有些類似南北風的交會出現鋒面的形式出現，這時候還不夠強，還不像典型的秋天鋒面系統，不過已經有東北風和西南風對峙的形態出現，但還不夠完整。

▲周四五要留意午後雷陣雨發展及各地的短暫陣雨出現。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明說，周四到周五間的變化值得留意，天氣可能略不穩定一些，要留意午後雷陣雨發展及各地的短暫陣雨會出現。

周末台灣附近的天氣將轉為偏東北風，加上中國南方有水氣東移接近台灣，各地雲量偏多，除了短暫陣雨外，還有靠山區有熱對流發展可能。周末活動需要多留意，屬於晴時多雲偶陣雨的天氣。

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