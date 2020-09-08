鋒面來襲雨4天「更廣更強」↓3℃轉濕涼　熱區出爐！2周雨彈訊號

▲入秋第一道微弱鋒面影響台灣，未來4天天氣轉不穩定。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員顏增璽表示，9日（周三）偏南南東風，迎風面地區在南台灣還是有下雨機會，其他地區偏午後雷陣雨，範圍落在各山區及東半部地區，10日之後有一道鋒面漸形成並影響台灣，北部東半部有短暫陣雨，氣溫也會下降約3度，其他地區有午後雷陣雨，各地10、11日（周四、五）天氣都不穩定。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，9日起水氣增加，午後對流更明顯也擴大，主要降雨仍在午後，從山區發展起來擴展至部分平地，範圍更廣、雨也可能較大，10至12日有一道鋒面在台灣附近，因結構鬆散、很弱，主要的降雨為午後，但強度較強，其他地區也有短暫雨的機率，北台灣溫度略降，未來4天因水氣增多轉濕涼。

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▲雨4天「更廣更強」↓3℃轉濕涼，熱區出爐！（圖／NCDR、中央氣象局）



氣象局預報，9日各地仍多雲到晴，僅迎風面的東南部地區有零星短暫降雨，午後北部、東半部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，北部地區清晨至上午偶有零星短暫降雨；各地高溫約落在32至35度，台北市、新竹縣、嘉義市及台東縣局部地區有可能出現36度的高溫。

預計入秋第一道微弱鋒面將於10日之後形成，並通過影響台灣，水氣增加、降雨範圍區域擴大，氣象局指出，北部跟東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，各地都有局部較大雨勢，中南部清晨也有零星短暫陣雨。

氣象局月長期天氣展望，模式雨量指標顯示，未來兩周皆有降雨訊號，模式預測未來第一周期初受偏北風影響，西半部天氣較穩定，東南部午後有局部短暫雷陣雨，東北部及北部山區有局部短暫雨，隨後南方雲系北移，各地多雲、有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。但第2周南方水氣增多，水氣移入期間，降雨機率略增，第2周有部分預報成員雨訊較大，不確定性大。

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▼未來2周皆有降雨訊號。（圖／中央氣象局）