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美媒建議：台灣「幻象-2000」戰機轉售印度　彌補軍購成本

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▲▼幻象2000-5,幻象2000戰鬥機,Mirage 2000-5,幻象戰機,中華民國空軍499聯隊,空軍第二戰術戰鬥機聯隊,國防,制空權。（圖／記者李毓康攝）

▲《軍事觀察》建議台灣將幻象-2000出售給印度。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣向法國軍購的60架幻象-2000，自1990年代服役至今，已經將近30年，但是因為後勤維護的情況不如美系戰機理想，所以對於幻象-2000機隊的未來，一直是個必須審慎思考的議題。美國媒體《軍事觀察》（Millitary Watch）建議，台灣可以把幻象-2000轉售印度，彌補近期軍購地成本，印度則可以用低成本取得2~3個中隊的幻象-2000。

《軍事觀察》分析，台灣幻象-2000因為法國方面的問題，缺乏提供像美國F-16V一樣有意義的升級，機體老化的情況也日益加劇，因此造成了很高的墜毀率，至今已經損失了10%的機隊，相較之下，F-16與IDF的墜毀率少很多。

儘管幻象-2000在執行空對空作戰、反艦攻擊和防區外打擊等任務的生存能力在今日都極為有限，但是印度空軍幾乎將幻象-2000當成輕型轟炸機使用，對於台灣而言，對地轟炸幾乎是不需要的功能。▲▼印度幻象2000戰機。（圖／印度空軍）

▲印度也裝備了45架幻象-2000戰機。（圖／印度空軍）

由於台灣近期花費了100億美元左右的軍購預算，並持續雄心勃勃地規劃更多防禦計畫，如果將幻象-2000出售給印度，可以彌補一些成本，二手戰機的售價，大約可以賣到1.5億至20億美元。

印度之前就對卡達的12架二手幻象-2000表示強烈的興趣，目前印度總共裝備45架幻象-2000，如果把台灣的54架幻象-2000全數收購的話，可以把機隊擴大到100架，達到短時間內大量擴大機隊的目的。

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