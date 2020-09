SCSPI稱：美軍偵察機現身浙江近海　貼近解放軍「劃定演習區」

▲美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。(圖/翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI))



記者林彥臣/綜合報導

北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)平台發布的航跡圖顯示,8日浙江近海附近出現一架隸屬美國陸軍一架編號為N488CR的CL-604偵察機,軌跡十分接近解放軍劃定的演習區域。

該平台還稱,在南海也有美國陸軍一架編號為N9191的CL-604偵察機,前往廣東方向偵察,距離領海基線約60海浬。

▲美軍另一架CL-604廣東外海抵近偵察。(圖/翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI))



美軍CL-604偵察機由龐巴迪公司的「挑戰者」系列商務機改裝而來,是美國陸軍第一架噴射式偵察機,擅長高空偵察,旨在為「多域戰」作戰概念(Multi Domain Operations)提供情報支持。目前其外形仍保持著商務機的塗裝,具有一定迷惑性。

「南海戰略態勢感知計劃」過去曾多次發表美軍軍機或軍艦,在台灣領空或領海內活動的航跡圖,但是全都遭到台灣國防部駁斥為假消息,因此這次公布的航跡圖是否真,還有待確認。

US Army CL-604 #N9191 spotted near the #PLA's “entering-prohibited” zone which was set aside for military exercises in the #EastChinaSea, while the other CL-604 #N488CR operated over the #SouthChinaSea, Sep 8. pic.twitter.com/7VU9lUmkTe