SCSPI稱：美軍偵察機現身浙江近海　貼近解放軍「劃定演習區」

▲美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））



記者林彥臣／綜合報導

北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台發布的航跡圖顯示，8日浙江近海附近出現一架隸屬美國陸軍一架編號為N488CR的CL-604偵察機，軌跡十分接近解放軍劃定的演習區域。

該平台還稱，在南海也有美國陸軍一架編號為N9191的CL-604偵察機，前往廣東方向偵察，距離領海基線約60海浬。

▲美軍另一架CL-604廣東外海抵近偵察。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））



美軍CL-604偵察機由龐巴迪公司的「挑戰者」系列商務機改裝而來，是美國陸軍第一架噴射式偵察機，擅長高空偵察，旨在為「多域戰」作戰概念（Multi Domain Operations）提供情報支持。目前其外形仍保持著商務機的塗裝，具有一定迷惑性。

「南海戰略態勢感知計劃」過去曾多次發表美軍軍機或軍艦，在台灣領空或領海內活動的航跡圖，但是全都遭到台灣國防部駁斥為假消息，因此這次公布的航跡圖是否真，還有待確認。

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