邊境解放軍裝備古武裝「大薙刀」　印媒取得獨家照片

Exclusive Photos Of Chinese Soldiers With Spears Near Indian Positions https://t.co/UbLziBd0o2 pic.twitter.com/w3PqjEJoCX — NDTV (@ndtv) September 8, 2020

▲新德里電視台取得獨家照片，中印邊境解放軍裝備了古代武裝「大薙刀」



記者林彥臣／綜合報導

印軍傳出在邊境對解放軍對空鳴槍示警，打破40多年來邊境不開火的默契之後，解放軍隨後也傳出裝備了比之前的狼牙棒，更凶狠更有殺傷力的古代武裝「大薙刀」，印度全國性媒體《新德里電視台》（NDTV）更發布獨家取得照片。

《新德里電視台》報導指出，在解放軍試圖關閉印度在拉達克（Ladakh）南岸的班公錯湖（Pangong Tso）據點的第二天，出現了「中世紀風格長刀」和自動步槍的士兵的照片，這些照片表明，解放軍可能打算進行類似於6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）的近身衝突，當時有20名印軍士兵為國捐軀。

《新德里電視台》指出，獲得的照片顯示，解放軍士兵昨天（7日）站在印度控制的熱藏拉（Rezang La）和穆赫帕里（Mukhpari）陣地附近。

消息人士說，當解放軍到達穆赫帕里（Mukhpari）附近的一個陣地時，印軍部隊向他們大喝並展示了他們的武器示警，並且警告如解放軍越過實際控制線，就會遭到槍擊，在雙方叫囂的過程中，部分印軍還對空鳴槍示警。

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