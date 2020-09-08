快訊／解放軍聲稱找到失蹤「印度5青年」　正在聯絡移交方式

▲中印邊境解放軍聲稱，找到失蹤的5名印度青年。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日前在印度東北部的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）與中國邊界附近失蹤的5名印度青年，解放軍聲稱，已經找到這5名青年，目前正透過熱線與印度方面聯繫如何移交。

根據印度媒體《新德里電視台》報導，印度青年事務與體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）在推特發文表示，解放軍回應了印度陸軍發出的熱線，已經找到了失蹤的年輕人，正在聯繫如何進一步移交的方式。

《新德里電視台》指出，自1日以來失踪的5名男子是一群打工的搬運工，這些搬運工正在搬運印軍對「麥克馬洪線」（McMahon Line）遠程巡邏的補給品，這些人年齡在18-22歲之間，大多是學生。

位於阿魯納恰爾邦山區的印度陸軍，通常都會維持一周到一個月的生活物資，這些單位在上山時會帶著大量的口糧和藥品，當地人會充當搬運工，嚮導和偵察員，並為其提供酬勞。

《India Today》日前報導則指出，5名外出打獵的印度青年在蘇班西里河（Subansiri）附近打獵，卻突然失蹤，其中2名青年逃出之後，跑回村莊內求救，指出自己與同伴遭到解放軍擄走，家屬也上網求救，不久這件事曝光驚動印度軍方高層介入，印度軍方隨即與中方進行「軍事熱線」，要求中國方面給一個解釋。

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