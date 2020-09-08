99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

▲東森購物9/9限量獨賣BESO休閒輕量健步鞋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

「99划算購物節」必搶名單再加1！東森購物將與阿瘦集團合作，推出BESO休閒輕量健步鞋打頭陣，9/9(三) 00:00於東森購物CH47搶先各通路限量獨家首賣，東森價3995元，ESV下殺37折，驚喜優惠價1,480元，下單再回饋20%東森幣。

在全民抗疫的大環境中，東森購物鼓勵會員適度運動來增加抵抗力，今年引進阿瘦集團旗下年輕時尚女鞋品牌BESO，帶給會員更豐富多元的購物選擇。新推出的「BESO休閒輕量健步鞋」採用一體成形的襪套結構，以高端的超輕彈力紗線製成，不但手感柔軟、貼合雙足，還有良好透氣性，搭配高密度EVA鞋底，更兼顧了緩震與增高效果，而且單腳重量只有180克，久站、久走都舒適，另外在外觀設計上也結合了運動與時尚，以進口水鑽手工燙鑽，增添透亮又修飾腳型。

東森購物寵會員無極限！「99划算購物節」大放送，除了BESO休閒輕量健步鞋限量獨家首賣，灰、黑兩色，售完即停，更精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等優惠下殺，9/9～9/11期間也祭出超夯的Switch，Switch Lite 主機（珊瑚粉）+MIT醫療口罩100片，再加送毛毯，整組賣6,999元；Switch Lite 主機（黃/灰/藍綠）+MIT醫療口罩100片，活動優惠6,999元。另外，iPhone 11 128GB一口氣降價4,000元，東森價只要22,900元，下單後再回饋東森幣300元。