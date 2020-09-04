電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

▲超搶手的Switch，成為電商99購物節必推夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商下年半首大檔99購物節開打，各網購平台的檔期優惠活動已陸續開跑，除了聯手品牌做折扣下殺，口罩也成了這一波的主打商品，每天將釋出999盒MIT醫療口罩，滿足防疫需求之外，9/9還有大量加碼可以搶購，而當天也不能錯過超殺夯品，必搶Switch紅藍主機6千有找，搭配健身環周邊組合更有破盤價不到8千元，另外像是飛利浦健康氣炸鍋、iPhone 11 128GB也都有下殺5折的超值價，讓消費者搶到賺很大。

▲蝦皮購物9/9當天祭出限時不限量0元免運、整點5折殺很大、 朝九晚九 1折券等多項優惠。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」自8/24暖身開跑後，觀察到首週訂單較去年同期有明顯成長，以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最快，對於正檔活動即將登場，平台預告9/9當天除了推出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，更祭出人氣超殺夯品，凌晨00:00率先強打Nintendo Switch紅藍主機，下殺4.3折，火熱開搶只要5,745元、iPhone 11 128GB半價13,450元準時開搶；晚間22:00推飛利浦氣炸鍋殺破4折，僅3,506元。

另外，蝦皮超市從即日起至9/30，每日17:00釋出999盒MIT醫療口罩，至9/8每日整點再釋出不同品牌的醫療口罩，包含中衛「月河藍月夜」、福德好罩3色醫療口罩、清新宣言粉紫、台灣國際生醫薰衣草紫，摩戴舒一般及鑽石型在9/9當日將升級驚喜大量加碼，活動價349～509元不等。

▲東森購物「99划算購物節」活動已開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物「99划算購物節」開跑，即日起至9/11，精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等優惠下殺，每日更有激殺夯品可以便宜搶，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

PChome 24h購物主打「99Chill嗨嗨」購物嘉年華，即日起開跑，攜手500大品牌、36大銀行祭出最高25%超值回饋，全站指定商品狂降24折起，更聯手線上旗艦館全系列商品進駐，每日推出品牌獨享活動，9/7～9/10鉅獻每日最低9元起標商品，包含Coway加護抗敏型清淨機、美國iRobot Roomba 690 wifi掃地機器人、飛利浦 65吋4K HDR聯網液晶等眾多強檔熱銷品。

▲淘寶台灣祭出任天堂、蘋果等夢幻明星商品5折超殺優惠。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣於9/7～9/11推出「99超級翻倍日」，購買全站活動商品享0元超取免運之外，其中在活動期間每天凌晨0點、上午9點、晚間21點3個時段，「真5折」明星商品限量開搶，Switch紅藍主機+健身環大冒險+遊戲任選2片，破盤價7,990元；iPhone 11 64G只要12,450元、Airpods Pro搭配無線充電盒僅3,995元；DJI大疆空拍機Mavic Air 2單機版只要11,000元；飛利浦氣炸鍋4,515元、ASUS 14吋筆電4,495元等，讓消費者用半價買到爆棚夯品。

台灣樂天市場則在9/1～9/10期間攜手小三美日、LEVIS、玉如阿姨內衣、NewBalance等近百間人氣店家，推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員三張「樂購券」，凡透過樂天市場APP於指定店家消費滿千元，訂單無條件享9折，單筆訂單最高可折1,000元，3張「樂購券」最高共可折抵3,000元，指定銀行滿額再享10%回饋。