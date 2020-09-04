　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼愛買520突襲開賣Switch組合包。（圖／業者提供）

▲超搶手的Switch，成為電商99購物節必推夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商下年半首大檔99購物節開打，各網購平台的檔期優惠活動已陸續開跑，除了聯手品牌做折扣下殺，口罩也成了這一波的主打商品，每天將釋出999盒MIT醫療口罩，滿足防疫需求之外，9/9還有大量加碼可以搶購，而當天也不能錯過超殺夯品，必搶Switch紅藍主機6千有找，搭配健身環周邊組合更有破盤價不到8千元，另外像是飛利浦健康氣炸鍋、iPhone 11 128GB也都有下殺5折的超值價，讓消費者搶到賺很大。

電商99購物節（圖／業者提供）

▲蝦皮購物9/9當天祭出限時不限量0元免運、整點5折殺很大、 朝九晚九 1折券等多項優惠。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」自8/24暖身開跑後，觀察到首週訂單較去年同期有明顯成長，以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最快，對於正檔活動即將登場，平台預告9/9當天除了推出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，更祭出人氣超殺夯品，凌晨00:00率先強打Nintendo Switch紅藍主機，下殺4.3折，火熱開搶只要5,745元、iPhone 11 128GB半價13,450元準時開搶；晚間22:00推飛利浦氣炸鍋殺破4折，僅3,506元。

另外，蝦皮超市從即日起至9/30，每日17:00釋出999盒MIT醫療口罩，至9/8每日整點再釋出不同品牌的醫療口罩，包含中衛「月河藍月夜」、福德好罩3色醫療口罩、清新宣言粉紫、台灣國際生醫薰衣草紫，摩戴舒一般及鑽石型在9/9當日將升級驚喜大量加碼，活動價349～509元不等。

東森購物「99划算購物節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「99划算購物節」活動已開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物「99划算購物節」開跑，即日起至9/11，精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等優惠下殺，每日更有激殺夯品可以便宜搶，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

PChome 24h購物主打「99Chill嗨嗨」購物嘉年華，即日起開跑，攜手500大品牌、36大銀行祭出最高25%超值回饋，全站指定商品狂降24折起，更聯手線上旗艦館全系列商品進駐，每日推出品牌獨享活動，9/7～9/10鉅獻每日最低9元起標商品，包含Coway加護抗敏型清淨機、美國iRobot Roomba 690 wifi掃地機器人、飛利浦 65吋4K HDR聯網液晶等眾多強檔熱銷品。

電商99購物節（圖／業者提供）

▲淘寶台灣祭出任天堂、蘋果等夢幻明星商品5折超殺優惠。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣於9/7～9/11推出「99超級翻倍日」，購買全站活動商品享0元超取免運之外，其中在活動期間每天凌晨0點、上午9點、晚間21點3個時段，「真5折」明星商品限量開搶，Switch紅藍主機+健身環大冒險+遊戲任選2片，破盤價7,990元；iPhone 11 64G只要12,450元、Airpods Pro搭配無線充電盒僅3,995元；DJI大疆空拍機Mavic Air 2單機版只要11,000元；飛利浦氣炸鍋4,515元、ASUS 14吋筆電4,495元等，讓消費者用半價買到爆棚夯品。

台灣樂天市場則在9/1～9/10期間攜手小三美日、LEVIS、玉如阿姨內衣、NewBalance等近百間人氣店家，推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員三張「樂購券」，凡透過樂天市場APP於指定店家消費滿千元，訂單無條件享9折，單筆訂單最高可折1,000元，3張「樂購券」最高共可折抵3,000元，指定銀行滿額再享10%回饋。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
加利吹哨者曝！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」...累
買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人揭真相
全台「各地整天有雨」時間點出爐！　周末涼爽像初秋
慘遭婆婆霸凌11年！她僅1次「和閨蜜聚餐」還被罵　現世報曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

99購物節前哨戰開打　4大電商首波好康攻略搶先看

電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

沒中威力彩可能是「味煞擋財」？化解居家味煞扭轉下半年運勢靠「加氛」去味神器

黃偉哲三度上購物台再破紀錄　王令麟加碼助攻40分鐘直播熱銷1200盒文旦

雨傘下雨會變色！檯燈、門簾滿滿哆啦A夢　小7集點第二波9/9開跑

酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

沒中威力彩可能是「味煞擋財」？化解居家味煞扭轉下半年運勢靠「加氛」去味神器

黃偉哲三度上購物台再破紀錄　王令麟加碼助攻40分鐘直播熱銷1200盒文旦

雨傘下雨會變色！檯燈、門簾滿滿哆啦A夢　小7集點第二波9/9開跑

酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了　成人8色+兒童黃小虎9/4限量開賣

50天封鎖禁足體驗！12藝術家打造劇場「線上酒吧」直播視訊乾杯

一天2杯飲料！20多歲B奶妹「暴升2罩杯」…確診罹癌了

超嚴購屋令發威！1個月後深圳掛牌量「大跌13.9%」　9月最新熱度曝

《摯愛的》殺青！胡一天全黑勁裝帥炸　網驚3要角換人演

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

蔡依林新髮型曝光！　「超前衛髮色」網一看傻了：我的媽啊

渣夫染菜花「揪出小四是超兇人妻」　網洩不雅片…1顆痣洩證據！

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

不斷更新／郭阜林適時二壘安　1局統一2比1樂天

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

消費熱門新聞

全聯快閃火鍋店！「請支援收銀」醫療口罩開賣

首波只有3萬盒！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」口罩

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

優雅做菜就靠它！　IH爐少油煙味受青睞

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」登場

首款兒童近視控制日拋隱眼　搶先全亞太登台

電商99殺破盤預告　Switch+健身環8千有找

萊爾富「夜霓紫」口罩7點開賣

只賣2個月！漢堡王新黑糖珍珠聖代來了

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

更多熱門

相關新聞

王令麟助攻黃偉哲　40分鐘熱銷千盒麻豆文旦

王令麟助攻黃偉哲　40分鐘熱銷千盒麻豆文旦

台南市長黃偉哲三度化身購物專家，親自東森購物台教大家如何挑選鮮甜多汁的麻豆文旦，在熱情推薦之下，又有東森購物董事長王令麟大力助攻，買再送50%東森幣回饋，短短40分鐘直播銷售突破600組、1,200盒，統計賣出3,600kg，再創黃偉哲上購物台為小農促銷的新高紀錄。

紡織聚陽8月營收年增近3成　電商拉貨加防疫產品貢獻

紡織聚陽8月營收年增近3成　電商拉貨加防疫產品貢獻

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

到27家電商買文旦抽農遊券！

到27家電商買文旦抽農遊券！

關鍵字：

電商網購99購物節東森購物蝦皮購物台灣樂天市場PChome 24h購物

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面