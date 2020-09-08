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還不搶爆！Switch、iPhone 11價崩了　8大電商99整點殺很大全攻略

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Switch+健身環（圖／淘寶台灣提供）

▲網購業者在9/9當天推出超划算Switch+健身環遊戲組。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

明天（9/9）是電商99購物節的重頭戲，網購業者在這一天幾乎都有加碼超殺好康，尤其在整點時段獻上明星爆品，像是Switch、iPhone、Airpods、小米、氣炸鍋等3C家電，不僅是人氣超夯的搶手貨，更以破盤價推出，且從凌晨0點就開始瘋搶，《ETtoday新聞雲》特別整理各平台的開搶時段，以及不能錯過的特殺品。

東森購物「99划算購物節」推出3大優惠活動，包括9/8～9/11搶1元券，每日100張，單品滿999即可使用，再回饋9%東森幣；9/9當天單筆消費滿9,999元，可抽獎德國雙人牌兩件組；即日起至9/11全站精選每日一物激殺。各館別也有特殺品推薦如下：
9/9～9/11
Switch Lite 主機（珊瑚粉）+MIT醫療口罩100片，再加送毛毯，整組優惠價6,999元，下單後再回饋東森幣300元
iPhone 11 128GB降價4,000元，東森價只要22,900元，下單後再回饋東森幣300元
9/9 舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串/箱），活動價659元
9/9～9/14 SK-II青春露230ml 公司貨，只要3,699元
東森獨家帝王龍蝦海陸超值6件烤肉組，活動價999元

蝦皮購物在9/9當天主打限時不限量0元免運，00點起開始領取不限量免運券，00:00～00:09限時9分鐘結帳完畢，即享4大超商免運；整點開搶限量全站、商城、旗艦大牌多款1折券，最高可折抵999元；超過30萬件商品全面5折起，00、10、12、15、18、22整點開搶，其中必搶推薦：
00:00 Switch 紅藍主機，原價13,490元，42折特價5,745元
00:00 iPhone 11 128GB，原價26,900元，5折特價13,450元
00:00 小米空氣清淨機3，原價4,995元，5折特價2,498元
12:00 Kiehl's契爾氏金盞花化妝水500ml，原價2,390元，3折特價725元
18:00 雅詩蘭黛 DW粉持久完美粉底液30ml，原價1,950元，51折990元
22:00 飛利浦健康氣炸鍋，原價8,990元，39折特價3,506元

淘寶台灣推出「99超級翻倍日」，9/7～9/11每天00、12、18點限量發送1折折扣碼，消費滿500元可現折450元；9/9更發放滿1,000元現折999元的超殺「0.1折」折扣碼；每天凌晨0點、早上10點、晚上20點有限時特賣9元爆品，熱門快消品、食品雜貨通通10元有找。此外，活動期間，每日00、09、21點整點推出「真5折」明星商品限量開搶，9/9當天推薦必搶包括：
00:00 iPhone 11 Pro 64G，特價17,950元
00:00 DJI大疆空拍機Mavic Air 2單機版，特價$11,000元
09:00飛利浦HD9642氣炸鍋，特價4,515元
21:00 Airpods Pro 搭配無線充電盒，特價3,995元
21:00 Switch紅藍機（電力加強版）+健身環大冒險+遊戲任選2片，特價7,990元

Switch、AirPods Pro（圖／業者提供）

▲AirPods Pro。（圖／業者提供）

生活市集「99狂歡購物節」於9/7～9/13期間推出多款市場趨勢夯品、即日起至9/14每日再推超過一款熱銷爆品一日限定破盤價，爆品最低1.3折起，9/7～9/10每天針對APP用戶分別於午間12:00、晚間20:00強打超殺的「限時特賣」，必搶好康推薦：
9/8 20:00 Airpods 2代原廠藍芽耳機搭有線充電盒，原價5,290元，特價1,999元
9/9 12:00 iPhone 11 64G白色款，原價24,900元，特價16,999元
9/9 20:00 Switch主機（不含包貼），原價9,780元，特價6,999元
9/10 12:00 Airpods 2代原廠藍芽耳機搭有線充電盒，原價5,290元，特價1,999元
9/10 20:00 米家手持無線吸塵器Lite，原價6,990元，特價2,999元

Yahoo奇摩拍賣9/9～9/30推出「19生日趴 樂玩新生活」活動，祭出吃喝玩樂3大生日豪禮，包括9/9～9/11首3日萊爾富運費0元無上限、消費不限金額抽環島之星雙人遊、熱銷夯品破盤3折起，9/9～9/22再加碼下單隨機送金色三麥優惠券、超取再送蜂蜜檸檬啤酒冰棒。必搶商品推薦：
9/10 12:00 Switch健身環大冒險同捆組，原價3,980元、破盤價1,999元
9/11 18:00 小米手環5，原價945元，熱賣5折特價479元
9/17 18:00 米家溫濕度計2，原價135元，3折銅板價39元
9/18 18:00 理膚寶水全面修復霜100ml，原價850元，3折特價259元
9/21 12:00 Kiehl’s金盞花潔面泡泡凝露，原價1,000元，5折特價499元
9/22 18:00 小米AirDots藍牙耳機，原價590元，3折特價179元

露天拍賣ebay海外購物平台推出「99秒殺節」，直送台灣免運費，9/1～9/9天天10:00、14:00、18:00、22:00等4個時段推出熱銷特殺品，超過百件商品輪番上陣，優惠最低0.4折起，每日10點再搶超殺折扣碼享折上折優惠，最高現折5,000元。9/9當天凌晨0點起推出連續12場超狂特殺派對，整點限時下殺商品推薦：
2:00 Nintendo 健身環大冒險，下殺24折只要999元
4:00 Ultimate Ears WONDERBOOM藍牙音箱，特殺價99元
12:00 AirPods Pro，下殺14折特價999元
14:00 小米Oclean電動牙刷，0.7折特價99元
18:00 Switch Joy-Con控制器3色任選，0.4折特價99元

Switch、AirPods Pro（圖／業者提供）

▲Switch Joy-Con控制器。（圖／露天拍賣提供）

momo購物網「99狂買節」於9/9～9/12正式開跑，Timberland、Michael Kors、SHISEIDO資生堂、植村秀、acer等百大品牌商品下殺45折起，首日也搶先推出「下單抽99%回饋」、「下單送COLD STONE冰淇淋買1送1券」及「狂買榜消費狂送SAMSUNG Note20、Switch等夢幻逸品」3大好康，9/10～9/12還有消費滿額「加碼抽$999momo幣」、「送迪士尼週邊好禮」優惠再出擊。

ShopBack現金回饋網在9/9當天攜手15家大牌電商，快閃加碼現金回饋翻7倍，早上11點開始到下午2點，由綜合型電商搭配美食外送打頭陣，包括：樂天市場、淘寶台灣、udn買東西購物中心、foodpanda；下午2點到5點則是海外一線電商，包括：Selfridges、iHerb、Lookfantastic、MATCHESFASHION；下午5點到9點為誠品、Charles&Keith、foodpanda、UberEats接手；最後4小時則由生活市集、adidas、特力屋、friDay攜手加碼，其中，adidas超殺加碼回饋還能再疊加ShopBack站上折扣碼，滿額立減990元。

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