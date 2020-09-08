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蔡英文：高興美前國安顧問籲強化台灣聲量　讓更多人聽見我方意見

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▲蔡英文8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）8日在「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」視訊演說中，提出「三點強化」，要擴大台灣的聲音，讓對岸知道威脅是無法成功的。對此，總統蔡英文晚間表示，很高興麥克馬斯特回應她演說時的主張，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。

「疫情或許改變了我們的生活，但改變不了我們捍衛民主的決心」。蔡英文表示，今天早上出席外交部和財團法人國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」（Ketagalan Forum: 2020 Asia-Pacific Security Dialogue），透過視訊，和來自十多個國家的與會者交流。

她在活動中強調，「自助助人，助人人助」是台灣堅持的信念。面對印太區域嚴峻的安全挑戰，我著會致力於強化自我防衛能力，也願意和理念相近的國家攜手，維持一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，才能嚇阻片面的侵略行為。對此，蔡英文指出，「換句話說，台灣需要的戰略，是一個既能避戰、又能清楚傳達我們捍衛民主決心的戰略」。

蔡英文也說，很高興麥克馬斯特也回應了她的主張，「他在視訊演說中，明確建議要「跟進強化台灣防衛的努力」並『強化台灣的聲量』，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定」。

蔡英文強調，疫情終將過去，她相信我國和國際社會的夥伴，將會凝聚在一起，持續驅動未來的發展。

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