曾想把歐巴馬「推向窗外」　美國前第一夫人：非常難熬

▲蜜雪兒（Michelle Obama）是第44任美國總統歐巴馬妻子，前任美國第一夫人，亦是著名律師。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）近日在自製的podcast節目分享婚姻之道，坦言夫妻生活都會經歷非常難熬的時期，她甚至曾想把老公歐巴馬（Barack Obama）「推向窗外」，這也就是為什麼許多年輕的夫妻很快就離婚。她認為，夫妻的關係應該要像「挑選一支籃球隊」那樣對待，因為妳會希望對方成為優勝者，這樣才能促使走向更美好的未來。

根據《衛報》報導，蜜雪兒在節目中表示，年輕夫妻特別是在有小孩的情況下，難以應付接踵而來的疲倦感、壓力和角色分擔的問題，會有很長時間你無法忍受彼此。之所以會那麼說，是因為自己好不容易懷孕，所以走動都非常受限，反觀丈夫仍四處遊蕩，過著「自己的生活」，那也是她第一次體會到「性別角色的刺痛」，心中非常不平衡。

再加上許多婚姻並沒有談論到「困難時期」，所以年輕夫婦常常遇到困難時，誤認為彼此的關係已經破裂了，以至於雙方都無法走到最後。她還說，這段困難時期可能會維持很久，甚至是數年，而自己有很長一段時間都想把歐巴馬推向窗外，儘管這種感覺非常強烈，但這並不代表就要離婚。

蜜雪兒表示，如果無法越過那道坎的話，選擇放棄、離婚，那麼她跟歐巴馬的整個婚姻中，就會一直斷斷續續，將會錯過所有的美好，但其實她的婚姻非常牢固。此外，對她而言，認為結婚就像在挑選籃球隊一樣，而這將促使更好的婚姻。

她進一步解釋說，如果將婚姻視為一個真正的籃球隊，你會自然而然的希望團隊中的每個人都變得很強，希望對方在比賽中取得勝利，甚至是獲得第一名。值得一提的是，蜜雪兒與歐巴馬1989開始交往，下月將慶祝結婚28周年紀念日。