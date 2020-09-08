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「聽到槍聲拔腿狂奔」中彈男童才6歲！　布魯克林街頭傳槍響5人傷

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▲▼美國布魯克林2020年的J`Ouvert慶典因疫情取消仍有民眾上街歡慶，卻發生槍擊案件。（圖／路透）

▲美國布魯克林2020年的J`Ouvert慶典因疫情取消仍有民眾上街歡慶，卻發生槍擊案件。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國布魯克林的J'Ouvert非正式慶典中發生槍擊事件，共有5人受傷，其中有一名6歲男孩腿部遭擊中，送醫搶救後沒有生命危險，相關調查仍在進行，目前尚未確定涉及多少槍手。依照傳統，J'Ouvert慶典舉辦在西印度裔美國人日遊行之前的清晨，今年由於新冠肺炎疫情期間禁止超過50人的群聚，黎明前的慶典和遊行本身都已被取消，但仍有民眾上街慶祝。

根據《紐約時報》報導，7日凌晨3點左右，約數十人於街頭非正式地聚集慶祝，擁擠的十字路口卻傳出槍響，包含一名6歲男童與他的母親在內的5人遭到子彈射殺，男童左腿中槍，送往當地醫院後無生命危險，男童母親及另外3名成年男子，也都雙腿中彈就醫。

▲▼美國布魯克林2020年的J`Ouvert慶典因疫情取消仍有民眾上街歡慶，卻發生槍擊案件。（圖／路透）

▲J`Ouvert非正式慶典發生槍擊案後，警方到現場調查。（圖／路透）

警方表示，調查人員現在正在尋找槍手及開槍動機，被槍擊的人很可能不是原本的預訂目標，此地區曾有過嚴重的幫派活動。紐約警察局偵探長莫納漢（Monahan）在推特上說，與槍擊案有關的兩名男子遭逮捕，並已追回兩把槍支，「調查處於早期階段，仍正在進行中。」

受害者34歲男子巴索德（Kelly Barthold）受訪表示，當時他正跟著人群一起走在人行道，突然聽到一聲槍響就開始逃跑，「聽到第三次槍聲時，我就被子彈擊倒了。」

根據警方8月統計，紐約槍擊案比去年同期增加了一倍以上，謀殺案增多近50％，此次槍擊發生在全市槍支暴力激增之際，更引起了警方和市政廳官員的關注，連川普總統在他一片混亂的連任競選中也沒放過此案，在推特上批評，這些案件都是由激進的左翼民主黨州長和市長的無能所導致。

事實上，早在2015年J'Ourvet慶典就發生過暴力事件，州長古莫（Andrew Cuomo）的助手加貝（Carey Gabay）在幫派槍戰中頭部被射中致命，他的去世促使引發民眾憤怒，要求加強安全保護。慶典實行新的安全措施，將活動開始時間從凌晨4點更改為凌晨6點，並在遊行路線上的檢查站加裝了金屬探測器。

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