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「戴口罩會流產」新北女拒戴罩！家樂福員工被噴20分　警察也傻眼

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記者許力方／綜合報導

新北市樹林一間家樂福遭硬闖，7日晚間有一名女子與賣場員工發生糾紛，拒絕配合戴口罩，警察來還強調自已是孕婦「戴口罩會流產」，甚至不願拿出身分證，聲稱「拿身分證也會流產」，不斷跳針，在門口僵持了約20分鐘，直到賣場打烊了，警方才協助勸離送她回家。

警方7日晚間10時許接獲報案，樹林一間家樂福準備打烊，突然一名長髮女顧客跑來，不願意配合戴口罩，工作人員上前攔阻，她仍執意要硬闖賣場，情緒激動不斷吼叫，自稱是孕婦，「我戴口罩會流產，醫藥費上百萬我沒錢付，你要付嗎？」還說被阻擋購物來不及結帳，也會導致流產，雙方無法溝通只好報警。

▲▼「戴口罩會流產」新北女拒戴罩！家樂福員工被噴20分　警察也傻眼。（圖／翻攝畫面）

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▲「戴口罩會流產」新北女拒戴罩！家樂福員工被噴20分。（圖／翻攝畫面）

女子氣焰囂張，一直到員警趕到仍不斷跳針，強調「戴口罩會流產」，也不願出示證件「拿身分證會流產」，要求離開，她仍堅稱「出去就流產了，我要怎麼出去」、「萬一我流產要幾百萬急救」，員警無奈「再不出去我拉妳出去」、「妳流產的話我叫救護車載妳」就這樣僵持了約20分鐘，賣場打烊了，才結束鬧劇，由警方送回家。

家樂福公關受訪時表示，若遇到民眾不願意配合戴口罩，會請工作人員先行詢問是否需要協助、忘記帶等，如果是刻意或情緒上，就會先請客人稍微冷靜一下，暫時避免進去賣場。

事實上，中央流行疫情指揮中心8月5日表示，民眾在出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所時，務必佩戴口罩，包含「八大場所」如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。

指揮中心強調，國內社區目前相對安全，現階段仍以加強宣導落實防疫新生活運動，同時勸導民眾配合在「八大場所」佩戴口罩為主。

▲▼「戴口罩會流產」新北女拒戴罩！家樂福員工被噴20分　警察也傻眼。（圖／翻攝畫面）

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