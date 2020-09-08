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擋不住山城魅力！觀光局力推「淡蘭步道」　林佳龍、侯友宜親自走一遭

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▲林佳龍與侯友宜一起造訪淡蘭古道。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍與侯友宜一起造訪淡蘭古道。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今（8）日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍日前與新北市長侯友宜相約走了一趟淡蘭古道，他表示，今年正好是脊梁山脈年，第三屆亞洲步道大會也將在台舉辦，民眾可提前暖身，玩一趟最精緻的山城旅遊。

淡蘭百年山徑長距離步道，是行政院於2018年核定優先推動的三條國家級綠道之一。自2015年由台灣千里步道協會倡議啟動、2016年起每年台灣步道日進行由地方縣市政府與中央相關部會首長之會師和徒步活動迄今，經由16次淡蘭平台會議、公私攜手協力建置推廣，已成為北台灣第一條長距離朝聖之路。

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▲林佳龍與侯友宜一起造訪淡蘭古道。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍表示，歡迎大家規劃一趟或多趟的山城旅遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

在國際觀光因疫情影響無法出國時期，吸引全國各地民眾前來尋訪走讀，已成為北台灣結合向山致敬、山野體驗、環境教育、文化行腳、徒步觀光、生態旅遊的最佳徒步路線。

觀光局表示，希望可透過台灣千里步道協會，協助媒合淡蘭古道中的經典路線，如草嶺古道、金字碑古道、跑馬古道、暖東舊道等，與世界各國步道進行交流與友誼締結。

▲觀光局與台灣千里步道協會於今日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。（圖／觀光局提供）

▲觀光局與台灣千里步道協會於今日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局與台灣千里步道協會於今日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。（圖／觀光局提供）

▲觀光局與台灣千里步道協會於今日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。（圖／觀光局提供）

▲觀光局與台灣千里步道協會於今日舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，淡蘭步道具有國際級的水準，適合作為精緻旅遊的遊程之一，上月他也與侯友宜造訪淡蘭，可依據自身體能選擇要爬的步道、自行車道等，也可迎接明年的亞洲國際步道大會。

林佳龍表示，今年是脊梁山脈旅遊年，鼓勵大家安排一趟或多趟親近山林之旅，無論是郊山、中級山、百岳，都是用雙腳認識這片土地的最佳方式。

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