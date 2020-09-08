南方澳斷橋將滿周年！林佳龍任「一日橋檢員」緊盯：下階梯腳會抖

▲運安會指出，南方澳大橋2016年以來就未再檢測。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

南方澳大橋斷裂事故發生至今將滿一年，意外釀成6死多傷，事發後被爆出南方澳大橋自2016年後就未再檢測。交通部長林佳龍表示，「人要健康檢查，橋梁也是！」他擔任一日橋樑檢測員，爬下橋面檢查橋樑結構，他笑稱「爬下階梯腳抖是正常的」。

為避免悲劇重演，林佳龍今（8）日在臉書強調，台灣的橋樑檢測規範，至少每兩年要健檢一次，特殊橋樑像是斜張橋、鋼橋、吊橋等，則再提高頻率，保障國人生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

林佳龍日前擔任一日橋樑檢測員，跟著橋檢員一起檢查台三線烏溪橋，身穿背負式安全帶爬下橋檢車，檢查橋面下的主梁、橫隔梁、帽梁、支承等結構，並一一上網登錄。

▲▼南方澳大橋斷裂事故將滿一年。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

林佳龍表示，「這是個需要耐心、細心的工作，要感謝所有橋檢夥伴，持續為台灣橋梁健康把關。人要健康檢查，橋梁也是！」他也笑稱，「爬下階梯腳抖是正常的」。

宜蘭南方澳大橋去年10月1日無預警斷裂，造成6人死亡。事後追查發現，主管單位台灣港務公司自2012接手管理後，從未獨立檢測，僅由宜蘭縣府自行委外負責，且前主管機關基隆港務局也未執行檢測，等於該橋建造21年來從未大規模檢測。

運安會主任調查官王興中表示，該橋主管單位權責模糊，導致無人檢測，現行法規規定，橋樑應2年檢測一次，特殊橋樑檢測頻率還需提高。該橋鋼索內部情況，也無法僅以「目視」檢測。

▲▼林佳龍擔任一日橋樑檢測員。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）