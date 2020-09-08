挺韓大將挺羅智強！願開宣傳車　「血統純正不一定是王道」

▲林佳新（右一）、羅智強（左二）。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強年初宣布將參選2022年台北市長，然而國民黨台北市黨部近日證實立委蔣萬安表態參選，還有中評委建議直接徵召蔣萬安。對此，挺韓大將林佳新表態支持羅智強，若羅智強初選過，他願開宣傳車。

林佳新在臉書表示，為了「情義」二字挺羅智強，當時競選台中第一選區立委時，前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬、謝龍介為他擔憂奔走，畢竟自己與國民黨本來就沒淵源，但答應了也沒什麼好埋怨，只能全力迎戰，而羅智強的助理偶然來電的一句話讓他很感動。

當時羅智強的助理告訴林佳新，「新哥，智強哥擔心你資源少選區又最艱困，所以要轉達需要的地方別客氣不管街講或需要站台或協助的地方他都幫忙，你要開口，別客氣！」

林佳新感性說道，羅智強助理的來電，讓他很感動，羅智強也力挺到底，那是放在心裡的感謝，他一直沒對外提起；國民黨風雨飄搖時，羅智強到處街講傳達理念，韓國瑜初參選市長時羅智強也力挺到底，沒錢總有沒錢的做法，他很認同這種理念，也看見羅智強對他的那份「情」，更看見對國民黨的「義」。

林佳新直言，草地人實在沒什麼能幫助羅智強，所以只能藉這文章表達態度，說句心裡話，國民黨內有幾個肯跟羅智強一樣「透風落雨站在街頭」，揮別過去的權貴政治吧！讓「碼頭工人之子」有個揮灑的舞台，國民黨要勝利更要台灣人民勝利，這勝利應該建築在基層而起，不怕風雨的人身上，這才是長遠的勝利。

林佳新強調，「我，支持羅智強，只要通過初選，就算要我開宣傳車我都願意，我不能算完全是國民黨人，所以我不知道台北眾多選民與高層怎麼打算，但我知道羅智強夠情義！」

林佳新更說，血統純正不一定是王道，但我知道我支持的是「一個碼頭工人之子貫徹理念的決心」，自己沒讀什麼書，但老家人告誡的「吃人一口還人一斗」這道理他懂。