醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

記者崔至雲／台北報導

健保署日前訂定醫療特材核定費用上限，但根據「醫材比價網」資料顯示，以人工心律調節器為例，同款式的調節器價差竟高達3倍多，而「生物組織心臟瓣膜」甚至價差高達9萬2500元。消基會今（8日）召開記者會痛批政府未全面審查醫材費用，引發市場收費亂象，更直接點名台安醫院多款醫材售價進入前十五大價差排行，為這次調查極端價差醫材件數最多的醫療機構。

▲消基會公布極端價差醫材件數最多的醫療機構。（圖／記者黃國霖攝）

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爭議多時的全民健保自付差額八大類特材管理制度，衛福部健保署挺不過醫界的強烈反彈， 8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容。但消基會秘書長吳榮達指出，這個作法看似積極，但極端值以及定價過高的醫院卻沒有公布，呼籲政策不能做半套，據實揭露八大類特材自付差額極端值與示警特約診所名單，才能還給全民醫療資訊知情權、選擇權。

▲消基會點名這些醫院醫材高價差。（圖／消基會提供，下同）

吳榮達說明調查發現，五類健保自付差額醫材中，生物組織心臟瓣膜的價差最為劇烈，前三名醫療院所價差介於92,500至62,726元。其中，台安醫院多達三款人工心律調節器、四款冠狀動脈塗藥支架醫材售價進入前十五大價差排行，為本次調查極端價差醫材件數最多的醫療機構。另外，人工心律調節器、生物組織心臟瓣膜、冠狀動脈塗藥支架等三類的極端價差醫材排行，近五成醫療院所屬於區域醫院，人工水晶體則以基層診所居多，占86.7%。

吳榮達表示，「就醫治療權」是每一位消費者的基本人權，但同醫材在同級醫療院所售價差異甚大，基於醫病關係的不平衡，醫材資訊的不透明、資訊認知的不對等，呼籲政府應全面性檢討自付差額醫材收費亂象，制訂差額上限值，堅守特材極端值管理與監控權責，賦予異常極端值的強制性規範，保障全民受到公平合理的醫療服務。

吳榮達也說明，極端醫材管理機制與特材極端值的比例制定，應由政府部門審慎制定，並加以公開，廣為週知，讓民眾有所憑依擇定，極端價差值的警示，應雙向通知醫療機構與消費者，達到資訊公開透明的目的。

吳榮達同時呼籲，基於消費者有「知情」與「選擇」的基本權益，政府應優先優化「醫材比價網」的相關資訊，讓消費者得以知悉所有醫材的品名、型號、功能、產品代別、各醫院價格等資訊。另外，消基會將持續自主蒐集全台各醫療院所差額給付醫材的收費價格，定期分析公布收費不合理的院所名單，輔助維護民眾知的權利。

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