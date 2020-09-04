支持在地藝術　高榮南院讓醫院不只是醫院！

▲高雄榮民總醫院台南分院為提升藝術人文氣息，邀請台灣當地藝術家-JO至院內特別展出作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院為提升藝術人文氣息，融合藝術文化於專業醫療環境，增添活潑溫馨氣氛，自8月份起邀請台灣當地藝術家-JO至院內展覽作品。

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展覽作品包含星情小徑及形色小眾兩大系列，將藝術家個人生命經驗結合繽紛色彩以溫馨、活潑方式呈現，讓院內住民能徜徉在創作者絢麗浪漫的奇幻世界中，就診民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。

本次展覽藝術家JO（本名羅翊庭）的作品主要分為兩大系列，星情小徑系列以鮮豔色彩配合生動活潑的文字敘述，將創作者生命經驗中的喜、怒、哀、樂以充滿奇異而鮮明之線條勾勒，將各式情緒以可愛、浪漫之新型態呈現；形色小眾系列以鮮豔、新潮的色彩交織出帶有時尚感的人物角色，讓南榮藝廊不只是將藝術融入醫療院所的藝文饗宴，更引入時尚風潮，讓藝廊彷彿成為小型時裝秀場。

護理之家住民齊爺爺開心表示，院內藝文走廊時常不定期更新展覽作品，讓其空閒時光可以享受到不同藝術作品的薰陶，齊爺爺時常在午後相約同為住民的劉爺爺一同到藝文走廊欣賞藝術創作，交流彼此對藝術創作的心得更成為他們生活中的一大樂事，相當期待未來能有更多元的作品能提供給住民及當地民眾欣賞。

高榮台南分院院長王瑞祥表示，位於院內醫療大樓一樓的「南院藝文走廊」將不定期更新展覽，期盼能透過舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，支持台灣當地藝術家，亦能讓當地民眾及院內同仁有更多機會接觸藝術，讓醫院不僅是提供專業醫療的院所，更可以成為藝術與公共合作的平台，讓每個人都能享受藝術家彩筆下的文藝饗宴。

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