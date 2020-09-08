▲價差大！消基會籲公開「超收醫院」名單，健保署：恐淪不教而殺。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

消基會今（8）日召開記者會痛批健保差額醫材收費亂象，除點名台安醫院多項醫材超收外，更列出價差極大醫材，呼籲政府應據實揭露八大類特材自付差額極端值與示警特約診所名單，才能還給全民知情權、選擇權。對此，健保署回應，現在就公佈有種「不教而殺」的感覺，第一階段還是會先採通知、輔導方式處理。

消基會比對「醫材比價網」資訊指出，人工心律調節器為例，同款式的調節器價差竟高達3倍多，而「生物組織心臟瓣膜」甚至價差高達9萬2500元。另外，人工水晶體極端值價差排行，則以基層診所居多，占86.7%。

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健保署醫審及藥材組組長黃兆杰表示，八大類差額醫材極端值，都是委託醫學會，在考量醫療品質、醫材未來發展與民眾就醫權利等情況下訂定，醫學會也展現誠意，舉人工水晶體為例，學會不僅針對各個廠牌、品項進行分類，也願意承擔責任，訂出極端值，健保署在過程中也尊重學會專業判斷與評估。

黃兆杰說，在9月1日極端值新制上路後，健保署已去函給超額醫院，要求在9月30日前進行調整或說明事由，因為如果醫院是因醫材缺貨而以高價買進，才會造成超標的話，未了解情況就先開罰，將有失公允，呼籲外界先等等，給醫院解釋時間，除非在期限前都未提出說明，也不考慮更動價格，才會找適當法條進行開罰。

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