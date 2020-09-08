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分享「人妻討客兄的故事」...他爆：都跟醜男去開房！　下場慘曝

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開車手機。（圖／免費圖庫picjumbo）

▲阿宏被依法判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫picjumbo）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）是某臉書社團成員，而他委託社團管理員，在該社團張貼女子「小靜」（化名）的照片，並貼文提到，「私下跟她口中的醜男去開房間呢」、「這是一段愛恨交織、騙子人妻討客兄的故事」等，足以毀損小靜名譽的內容。對此，台南地院審理後，依法判阿宏拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿宏委託社團管理員，在社團內張貼小靜的照片，並貼文提到，「到處亂撩的女生真的不是什麼好東西」、「不要被這種總是在你面前裝的楚楚可憐的女生給騙了，她認為自己有幾分姿色，覺得只要稍微撒嬌一下，男生就會蜂擁而至。」另外，該則貼文還提到，「她享受被男生追的快感，甚至有婚姻也不告訴別人，對外宣稱單身，私下跟朋友說哪個男生很醜！覺得不行什麼的，但私下卻跟她口中的醜男去開房間呢！」諸多誇張的行徑、言詞讓小靜氣得向法院提告。

對此，台南地院認為，阿宏、社團管理員的行徑，已毀損小靜之名譽，審酌兩人於偵查中坦承不諱，且均有貼文截圖佐證，依犯共同犯散布文字誹謗罪，各處2人拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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