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「婆婆殺了我！」苦命媳告別式曾改期　一看9/2網驚：是天赦日

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網搜小組／鄺郁庭報導

近日一封張姓女子遺書「我的婆婆殺了我」在網上瘋傳，北市張女疑因婆媳問題走上絕路，而娘家竟是看到臉書動態，著急詢問多次，才知道張女永遠離開了。消息引發討論，有網友就發現，張女的告別式曾改期，從8月22日（周六）改到9月2日（周三），當天不僅是中元節，還是每年僅有幾天的「天赦日」。

據了解，張女早在8月9日就貼出這篇「我的婆婆殺了我」的文章，目前女子臉書已經轉為悼念的頁面。張女妹妹則是在8月10日公布告別式日期，本來說要辦在8月22日星期六，但同一天又表示會延期。家屬一直到22日才貼出訃聞，確定告別式是辦在9月2日周三（農曆7月15日）。

就有網友發現，改到9月2日不僅是中元節，還是「天赦日」，據悉2020年只有7天「天赦日」，分別是2月5日、4月5日、6月20日、9月2日（張女告別式日）、11月1日、11月17日，以及2021年1月16日（農曆12月4日）。黃曆上記載天赦日適合祈福，當天會特赦有過錯有犯罪的人，就像古代新皇帝登上皇位就會下令大赦天下罪犯一樣。

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▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

▲「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌，張女PO遺言自殺亡。（圖／翻攝自Facebook）

命理鳥卦算命師王馨怡透露，天赦日一般來說，是凶神惡煞請求上天赦免，或求冤親債主寬恕自己過去犯的錯和罪惡，「9月2號雖然還是農曆7月份，但是日子很特別，是中元普渡農曆7月15日」、「還有另一個特別的原因，也是天赦日。」

王馨怡表示，9月2日其實是個好日子，「這天宜祭祀、祈福、普渡、上樑、入宅、進塔、安葬，但是忌諱嫁娶、動土」，另外沖虎59歲、煞南，吉時為卯、巳、未時，財神方位東南正北。

另外，對於張女家屬換日子的做法，王馨怡指出，有可能是沖到老公或親屬，或是原本的日期生肖沖到，如果沒有，應該是農民曆宜安葬，還有天赦日的關係，「這天有雙重的意義，日子又好，如果想在7月份選好日子就會選這天，大家都好，平安順利。」

據悉，張女8月初在臉書絕望寫下遺書，與老公、兒子道別，也向眾親友喊話，「親愛的朋友，認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

離譜的是，張女過世後，娘家完全沒有被通知，直到看見她的臉書動態發覺不對勁，不斷聯繫對方，半天後才得到消息。更氣人的是，告別式2日舉辦，婆家卻不准娘家人碰遺體或任何遺物，連告別廳都是用最小的，一再讓外界撻伐婆家人做法太殘忍。

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