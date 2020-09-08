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不滿遭影射對法官「施壓」！黃越宏告檢察官林達敗訴確定

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▲▼ 檢察官林達提案處分前桃園地檢檢察長彭坤業 。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 檢察官林達被黃越宏起訴求償，但黃越宏撤回上訴，全案確定 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，不滿台北地檢署檢察官林達，在2017年6月間接受媒體訪問時，影射他打電話對法官「施壓」，因此求償120萬元，一審判決黃越宏敗訴。黃越宏不服，上訴第二審，高等法院也針對本案開庭審理。但黃越宏卻在日前撤回上訴，不再求償，讓本案就此確定。

本案起源於前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空127億元，有媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」，指稱黃越宏打電話給該案承審法官江俊彥，影射黃越宏關說、、威脅承審法官。不過台北地院調查後，以新聞稿澄清承審法官、審判長並不認為遭關說或脅迫。

而對於北院的新聞稿，檢察官林達2017年6月27日接受平面媒體訪問時，直接說「臺北地院最後調查結果等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打點話去質疑，然後再問本案是否羈押或應該如何進行。」黃越宏不滿，起訴求償名譽損失100萬元。案經北院一審審理，林達再於去年12月25日開庭後，於庭外再向媒體說出：「從電話內容看來，黃越宏就是想幫鄧文聰影響法院，雖然鄧文聰對此行為毫不知情，也非常不認同，事實上『黃越宏就是幫倒忙的豬隊友』……」，黃越宏再求償20萬元，總計求償120萬元。

一審法院審理後，傳喚江俊彥法官出庭作證，證實黃越宏確實打電話給法官，而且提到幸福人壽案。因此一審法院認為林達針對此事批評「施壓」，確實屬於針對可受公評之事的善意評論；另外林達說黃越宏是「豬隊友」，北院也傳喚鄧文聰作證，鄧文聰認為黃越宏的行為讓法官對他產生不良印象，對他官司影響很大，所以法官認為以「豬隊友」一詞批評，也屬合理評論，故判決林達免賠。

黃越宏不服敗訴，提出上訴，高等法院也開庭審理。但黃越宏突然在日前具狀撤回上訴，表示不願針對本案繼續追究，故全案就此確定。

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