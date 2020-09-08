大同公司派告「會計界柯南」巫鑫妨害名譽　大同敗訴確定

▲大同公司派告會計師巫鑫，大同敗訴確定。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市的大同公司，公司派高層認為校友總會前理事長、有「會計界柯南」之稱的資深會計師巫鑫，對外放話宣稱大同旗下子公司華映跳票事件中，大同公司派高層有違法之虞，大同公司因此對巫鑫提告「妨害名譽」。一審判巫鑫無罪，公司派上訴二審，高院二審8日駁回上訴，大同公司敗訴確定。

大同經營權之爭越演越烈，公司派林郭文艷等人當權時，對市場派宣判，興訟多案，本案為其中一件。巫鑫為大同大學畢業的校友，畢業後以「工學院」學生的身分，考上高考會計師榜首，傳為佳話。後來他更出書60多本，被外界稱為「會計界柯南」。

巫鑫近年來擔任大同校友總會理事長，但他在理事長任內的2019年初，向媒體揭露大同公司自2015年起，對旗下子公司華映違法背書保證20億元，後來更揭露華映透過孫公司投資中國華映科技的內幕。他質疑，華映雖提出孫公司的股權作為擔保品，但這家孫公司的主要資產，早已全數質押，根本不足以作為擔保，這些細節，大同董事會完全沒有審查，恐有違法之虞。

大同公司派不滿巫鑫的言論，自訴巫鑫涉嫌妨害名譽與信用，一審判決巫鑫無罪。公司派再上訴第二審，高等法院審理後，8日駁回大同上訴，巫鑫無罪確定。

大同不僅對巫鑫提告，也對市場派金主、綽號「總統表哥」的三圓建設董事長王光祥自訴妨害名譽，大同也是敗訴確定。此外，巫鑫也對大同公司派提出誣告的告訴，目前仍由檢方偵辦當中。