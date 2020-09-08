挫咧蛋！連假「國道塞爆窘境」恐重演　林佳龍曝最大挑戰面

▲國旅爆量，連假期間國道車流均多。（圖／黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋、國慶連假將至，交通部規劃多項疏運措施，減少國道壅塞情形。交通部長林佳龍表示，疏運一大挑戰是「在地轉乘接駁」，尤其是宜花東，因此交通部透過補助，提供優惠票價，讓在地的最後一哩路能暢通，交通可無縫接軌。

林佳龍表示，交通部已陸續公布疏運措施，除高公局日前已公告國道疏運外，公路總局今日也會公布省道、替代道路等的相關疏運措施，以國5而言，就有台9等可替代。

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林佳龍表示，若要減少國道負荷，大眾公共運輸就必須暢通，因此雙鐵也會提供加班車、自由座，供旅客選擇，另外最大的挑戰就是「到了當地後的轉乘」，尤其是宜花東交通較不便，當地轉乘措施特別重要。

▲高工局日前已公布中秋連假國道疏運措施。（圖／黃國霖攝）

林佳龍表示，交通部提供優惠票價，讓交通最後一哩路也能暢通，旅客可透過公路客運、火車等無縫接軌，提供更好的分流措施。交通部也會將相關資訊整合，提供用路人參考。

為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年中秋及國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，本月1日公布研擬的相關疏導作為。

其中，新增3招防止塞車，包含南下高乘載管制時段較以往提早1小時開始，持續到中午12時；國5石碇、坪林南向入口從0-12時首度封閉半天；國3雙向及國5南向也實施精進式閘道儀控。