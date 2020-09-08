　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次出國多大？「11到20歲排第二」　最熱門國家果然是它

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮航空類出國。（圖／記者賴文萱攝）

▲今年因新冠肺炎疫情關係，民眾無法出國。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您出過國嗎？有網友發文詢問，大家第一次出國是幾歲、是去哪國？結果紛紛讓其他人回憶那次的旅程，其中最熱門的國家也一如外界預期。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文引起熱烈討論，大家紛紛留言，「5歲，日本」、「3歲，法國 」、「25歲去了澳洲」、「21歲去泰國」、「15歲，香港」、「18歲，日本」、「21歲，日本京都」、「19歲，大陸。」

請繼續往下閱讀...

▼台灣人最愛去日本，圖為東京市區。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

▲日本,東京,橫濱,橫濱港,港口,紅磚倉庫。（圖／記者陳涵茵攝）

根據原PO的意思，如果1到10歲出國請按「讚」，11至20歲請按「愛心」，21到30歲請按「哈」，31至40歲請按「哇」，41到100歲請按「哭」，而沒出過國請按「怒」；據統計，1到10歲出國最多，其次依序是21到30歲、沒出過國、11到20歲和31至40歲。

統計網友們的留言，最多人第一次出國是去日本，之後依序是泰國、香港、韓國、新加坡、美國、馬來西亞和越南等。根據觀光局統計，2019年國人出國以去日本為最大宗，共有491萬1681人次，其次依序為大陸（404萬3686人次 ）、香港（167萬6374人次 ）、韓國（120萬9062人次）、越南（85萬3257人次）、泰國（83萬166人次）等。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
薔薔狂提詐賭！徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人　真相曝光
快訊／紙本藝FUN券抽籤結果出爐！這些「幸運生日」都中獎
LIVE／紙本藝FUN券抽「生日」！12點準時開獎
北市托嬰中心保母「重壓哄睡」！下秒棉被悶頭恐怖影片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

擋不住山城魅力！觀光局力推「淡蘭步道」　林佳龍、侯友宜親自走一遭

陳時中：口罩庫存還有3億多片！痛批加利「沒資格待在國家隊」

「幸運生日」這8天都中獎！「紙本藝FUN券」抽籤結果出爐

全聯「惡魔紅果實」燉雞湯！　網讚營養…加碼1吃法：像木瓜牛奶

妹子曬美膝照！白到發光「是我75歲奶奶的腿」暴動了　曝保養秘方

修法因應瘦肉精新制？黃偉哲：尊重議員　「消費者已用嘴投票」

徵「碩博士軟體工程師」薪資開24K！他看傻刷新三觀　老鳥曝背後真相

越南疫情獲得控制　越捷宣布今起重啟峴港國內航線

防曬9成新！奧客「20天用2次」跳針拗退貨對話曝光　她氣嗆去申訴

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

擋不住山城魅力！觀光局力推「淡蘭步道」　林佳龍、侯友宜親自走一遭

陳時中：口罩庫存還有3億多片！痛批加利「沒資格待在國家隊」

「幸運生日」這8天都中獎！「紙本藝FUN券」抽籤結果出爐

全聯「惡魔紅果實」燉雞湯！　網讚營養…加碼1吃法：像木瓜牛奶

妹子曬美膝照！白到發光「是我75歲奶奶的腿」暴動了　曝保養秘方

修法因應瘦肉精新制？黃偉哲：尊重議員　「消費者已用嘴投票」

徵「碩博士軟體工程師」薪資開24K！他看傻刷新三觀　老鳥曝背後真相

越南疫情獲得控制　越捷宣布今起重啟峴港國內航線

防曬9成新！奧客「20天用2次」跳針拗退貨對話曝光　她氣嗆去申訴

婦人染疫被4兒丟棄在井邊等死　冷血行徑曝光...只有女兒去陪她！

《阿宅煮瞎毀》實況界西餐料理爭霸賽　湯米、Section部分誰被BAN出廚房？

採訪問「你是男人嗎？」眼神瞄下體　Lovelyz美珠遭轟性騷道歉了

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

世大運金牌選手「亞洲標槍王」鄭兆村現身傳說學園祭　攜手YR、喵少和米克展開對決

「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

為趕到醫院照顧癌母…他撞死「運將、乘客」！清醒喊：想不起來

西班牙人憂Danny Avila來台染疫「不歡迎你回國」　本人霸氣回：台灣0確診

保清白！關務署比對　尚無其他國家隊進口偽標MIT口罩

生活熱門新聞

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

紙本藝FUN券250萬人申請中籤率24%

新課綱歷史課本刪三國　劉邦也消失

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

帝王蟹肉棒1支100元！她曝心得：超失望

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句傻眼

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

更多熱門

相關新聞

女友當過直播主　他一聽露長輩超想分手

女友當過直播主　他一聽露長輩超想分手

直播平台競爭越來越激烈，只要你敢秀、敢演、不害怕鏡頭，每個人都能當「直播主」。不過，一名男網友卻抱怨，聽到女友和他坦承之前當過直播主的內容後，心裡有些小疙瘩，甚至讓他一度浮現想分手的念頭。貼文曝光，網友答案一面倒。

礁溪一群妹要去吃腳魚！同事幫脫單　他傻眼：我被銃康？

礁溪一群妹要去吃腳魚！同事幫脫單　他傻眼：我被銃康？

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

人妻大吃生蠔腸胃炎發燒差點出不了國

人妻大吃生蠔腸胃炎發燒差點出不了國

電扶梯刷毛擦鞋用？3大功能可保命

電扶梯刷毛擦鞋用？3大功能可保命

關鍵字：

出國爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面