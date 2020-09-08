第一次出國多大？「11到20歲排第二」　最熱門國家果然是它

▲今年因新冠肺炎疫情關係，民眾無法出國。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您出過國嗎？有網友發文詢問，大家第一次出國是幾歲、是去哪國？結果紛紛讓其他人回憶那次的旅程，其中最熱門的國家也一如外界預期。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文引起熱烈討論，大家紛紛留言，「5歲，日本」、「3歲，法國 」、「25歲去了澳洲」、「21歲去泰國」、「15歲，香港」、「18歲，日本」、「21歲，日本京都」、「19歲，大陸。」

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▼台灣人最愛去日本，圖為東京市區。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

根據原PO的意思，如果1到10歲出國請按「讚」，11至20歲請按「愛心」，21到30歲請按「哈」，31至40歲請按「哇」，41到100歲請按「哭」，而沒出過國請按「怒」；據統計，1到10歲出國最多，其次依序是21到30歲、沒出過國、11到20歲和31至40歲。

統計網友們的留言，最多人第一次出國是去日本，之後依序是泰國、香港、韓國、新加坡、美國、馬來西亞和越南等。根據觀光局統計，2019年國人出國以去日本為最大宗，共有491萬1681人次，其次依序為大陸（404萬3686人次 ）、香港（167萬6374人次 ）、韓國（120萬9062人次）、越南（85萬3257人次）、泰國（83萬166人次）等。