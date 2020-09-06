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網購驚見「男性高蛋白」懂的人再買！她讚量多新鮮　驚見生產短片

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▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲蝦皮什麼都賣。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

記者曾筠淇／綜合報導

「什麼都賣，什麼都不奇怪」原本是Yahoo奇摩拍賣的Slogan，想不到「蝦皮購物」的賣家竟把這句話付諸實現。先前有網友發現，蝦皮掀起販賣「一日男友／一日女友」的風潮，而近日則出現「男性運動高蛋白飲品」和「超人氣客製燕窩、愛水、聖水、限定月月」，讓網友全看傻眼，直呼「嘉明的味道商業化！」

一名網友在「爆廢公社」上發文表示，「現在都這麼重口味的嗎……？」從他PO出的截圖可以發現，「蝦皮購物」居然有人賣起「男性運動高蛋白飲品」，雖然第一眼看起來是類似於奶粉的普通粉狀物，且無法肯定內容物到底為何，但光是從這些煽情、曖昧的評價內容來看，就不禁引人懷疑。且賣家自己也在商品介紹處寫下「懂得（的）人再下標」。最誇張的是，目前已經售出85份，且還「好評」不斷。

請繼續往下閱讀...

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲▼賣家只賣給「懂的人」。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

其他網友看到後，也紛紛留言回應，「天呀天呀，我還去查，還賣內褲」、「早知道叫我老公留起來」、「也太便宜了，尻一瓶不划算」、「嘉明的味道商業化」、「萬一賣家有什麼病，他的高蛋白會不會也……」、「射出來之後兩個小時就液體化了，怎麼能賣」、「我要吐了」、「這麼厲害還可以客製化」、「手癢查了一下，發現超多人在賣欸」。

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲▼不只男性，女性賣家也不少。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

此外，還有網友提到，「女生的10幾年前就有人買賣，沒想到男生的也有」、「還有女生賣穿過的衣物、襪子、鞋子，重點還強調穿了好幾天」。

《ETtoday新聞雲》記者查詢後發現，果真也有販賣「超人氣客製燕窩、愛水、聖水、限定月月」、「愛水蜜汁限量供應」、「女高中生客製液體－聖水、蜜茶500ml」等，甚至還有人直接販售生產短片，令人感到匪夷所思。

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲賣家強調製作過程費力。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

賣家當然也不忘在商品介紹處大力推廣自身產品，「當日現貨，少量精華液」、「製作過程非常賣力，請不要隨意取消」。

▲什麼都賣的蝦皮。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

▲買家大大誇讚商品。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

據悉，雖然網拍既方便，商品又多元化，但販售商品如果涉及人體、人體器官等，都不合法且有違道德倫理，《人工生殖法》也指出，如果意圖營利，從事生殖細胞、胚胎等的買賣行為，將處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

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