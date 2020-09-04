電扶梯兩側黑色刷毛擦鞋用？　工程師列「3大隱藏功能」可保命

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友3日在臉書「爆廢公社」PO文詢問，很好奇百貨公司電扶梯兩側的黑色刷毛到底有什麼功用。雖然大部分網友半開玩笑留言稱是「刷鞋」用的，但其實這些刷毛有著超重要的3大隱藏功能，甚至可以說是相當重要的「保命關鍵」。

▲電扶梯兩側刷毛的作用其實很重要。（示意圖／記者劉昌松攝）

搭乘手扶梯時不少人應該都曾經冒出這樣的疑惑，「旁邊兩排類似刷毛的東西到底有什麼功能？」如果不小心碰到，還會感到刺刺癢癢的。原PO因為實在太好奇，於是PO文上網提問，大多數網友的第一反應都是刷鞋，還紛紛留言開玩笑說，「刷了會變白」、「刷腳皮啦」、「電動牙刷」、「清卡在鞋底的狗大便」。

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其實，關於電扶梯刷毛的問題，國外網友去年也有提問過，一名網友在美國知識型網站《Quora》發問，意外釣出3名工程師的不同回覆。電扶梯工程師麥克（Mike Dangerfield）說明，刷毛的用途是為了讓乘客離側邊遠一點，以免太過靠近導致衣物、裙子、鞋帶，甚至是腳趾被捲入縫隙，如果站得太靠近，腿部就會被刷毛刮到刺刺癢癢的，乘客因為覺得不舒服，就會下意識的遠離邊緣處。

▲搭乘電扶梯如果太靠近邊緣，可能會導致衣物被捲入。（示意圖／ETtoday資料照）

接著，工程師瓦倫（Varun Bhardwaj）指出，固定在兩側的刷毛，還可以避免任何來自人類身上的碎屑或灰塵捲入，例如頭髮或衣服的毛球，萬一掉入電扶梯的縫隙中，即使碎屑體積再小，都有可能會造成內部的齒輪故障，影響機械運作。

工程師朗恩（Ron Garrett）也補充說道，電扶梯的刷毛可以大幅減少靜電產生，就像飛機有靜電釋放器一樣，電扶梯也是如此。