　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電扶梯兩側黑色刷毛擦鞋用？　工程師列「3大隱藏功能」可保命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友3日在臉書「爆廢公社」PO文詢問，很好奇百貨公司電扶梯兩側的黑色刷毛到底有什麼功用。雖然大部分網友半開玩笑留言稱是「刷鞋」用的，但其實這些刷毛有著超重要的3大隱藏功能，甚至可以說是相當重要的「保命關鍵」。

▲▼ 手扶梯站姿示意圖 。（圖／記者劉昌松攝）

▲電扶梯兩側刷毛的作用其實很重要。（示意圖／記者劉昌松攝）

搭乘手扶梯時不少人應該都曾經冒出這樣的疑惑，「旁邊兩排類似刷毛的東西到底有什麼功能？」如果不小心碰到，還會感到刺刺癢癢的。原PO因為實在太好奇，於是PO文上網提問，大多數網友的第一反應都是刷鞋，還紛紛留言開玩笑說，「刷了會變白」、「刷腳皮啦」、「電動牙刷」、「清卡在鞋底的狗大便」。

請繼續往下閱讀...

其實，關於電扶梯刷毛的問題，國外網友去年也有提問過，一名網友在美國知識型網站《Quora》發問，意外釣出3名工程師的不同回覆。電扶梯工程師麥克（Mike Dangerfield）說明，刷毛的用途是為了讓乘客離側邊遠一點，以免太過靠近導致衣物、裙子、鞋帶，甚至是腳趾被捲入縫隙，如果站得太靠近，腿部就會被刷毛刮到刺刺癢癢的，乘客因為覺得不舒服，就會下意識的遠離邊緣處。

▲捷運手扶梯，捷運電扶梯，手扶梯，電扶梯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲搭乘電扶梯如果太靠近邊緣，可能會導致衣物被捲入。（示意圖／ETtoday資料照）

接著，工程師瓦倫（Varun Bhardwaj）指出，固定在兩側的刷毛，還可以避免任何來自人類身上的碎屑或灰塵捲入，例如頭髮或衣服的毛球，萬一掉入電扶梯的縫隙中，即使碎屑體積再小，都有可能會造成內部的齒輪故障，影響機械運作。

工程師朗恩（Ron Garrett）也補充說道，電扶梯的刷毛可以大幅減少靜電產生，就像飛機有靜電釋放器一樣，電扶梯也是如此。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
一張照曝「網美D級雪乳」真相！　工具男深蹲雙捧：標準扶奶奶
汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局
金剛天天幫她洗頭！梁云菲曝交往委屈「窒息式的愛」：我很像寵物
「高雄少女案」翻版？北市13歲少女失聯4天　北車逗留3小時後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「史萊姆的第一個家」現在還在更新！網見童年回憶泛淚：文化遺產

陸製口罩混充國家隊！加利聲明通過標準　一圖辨Carry mask鋼印

「海神」開眼！最快今變強颱「加速衝日韓」　路徑竟跟「梅莎」一樣

一張照曝「網美D級雪乳」真相！　工具男深蹲雙捧：標準扶奶奶

電扶梯兩側黑色刷毛擦鞋用？　工程師列「3大隱藏功能」可保命

「史萊姆的第一個家」現在還在更新！網見童年回憶泛淚：文化遺產

陸製口罩混充國家隊！加利聲明通過標準　一圖辨Carry mask鋼印

「海神」開眼！最快今變強颱「加速衝日韓」　路徑竟跟「梅莎」一樣

影／加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

一張照曝「網美D級雪乳」真相！　工具男深蹲雙捧：標準扶奶奶

電扶梯兩側黑色刷毛擦鞋用？　工程師列「3大隱藏功能」可保命

「史萊姆的第一個家」現在還在更新！網見童年回憶泛淚：文化遺產

陸製口罩混充國家隊！加利聲明通過標準　一圖辨Carry mask鋼印

「海神」開眼！最快今變強颱「加速衝日韓」　路徑竟跟「梅莎」一樣

影／加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

汽旅差4分鐘退房！員工闖入嗆「時間到了」　萬人灌爆他曝結局

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

法網／男單喬科維奇、納達爾領銜　女單世界前10全都參賽

金正恩煞到前白宮發言人！　川普笑歪竟要她「去北韓為國奉獻」

佳世達8月營收年增25.3％　改寫歷史新高紀錄

瘋電影／不丹是教室　到世界上最偏遠的國小任教

影／星展銀總座首次公開「5L」領導心法　年輕人做好2事不怕沒飯吃

豪門婚變又被通緝！　女星退出演藝圈「寧可歸於平淡」

聯邦投信跨足私募股權基金　發動新投資引擎

影／星展銀瞄準台灣4優勢加碼投資　台灣區總座：是命運共同體！

《花木蘭》今上映！導演解密「木須龍消失真相」　中配版下周登台

美網／「小費爸」苦戰五盤體力下滑　連兩站不敵匈牙利遭逆轉出局

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

生活熱門新聞

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

加利老闆　退出國家隊就吊銷藥證

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

遇癲癇發作！她大喊「不要往嘴裡塞東西」

加利聲明通過標準　一圖辨Carry mask鋼印

路徑西修！　海神挑戰「風王」估成今年第一個強颱

Carry mask口罩下架！民眾隔一天還是買到

低學歷穿著「1特徵」！網：容易藏武器

男腳卡月台縫隙　乘客推車廂救援

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

更多熱門

相關新聞

險擦撞違規騎士！他怒PO行車紀錄器　全網歪樓

險擦撞違規騎士！他怒PO行車紀錄器　全網歪樓

九月開始交通大執法，但還是有民眾罰不怕。一名網友指出，他騎車在路上碰到另一名大違規的騎士，甚至氣到PO出行車紀錄器畫面，並嗆說「拜託別出來害人」。不過，由於畫面中有一大顆水滴，讓網友們紛紛歪樓，留言指出「強迫症的處女座，看那滴水好難過啊！」

男腰上綁「一大包」出門！網驚：有錢人

男腰上綁「一大包」出門！網驚：有錢人

他曬宵夜吐司擺這35顆　4千網友崩潰

他曬宵夜吐司擺這35顆　4千網友崩潰

女兒神回開學會不會哭　背影超霸氣

女兒神回開學會不會哭　背影超霸氣

健身房驚見「女上男下」女教練摸胸斜坐

健身房驚見「女上男下」女教練摸胸斜坐

關鍵字：

電扶梯爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

加利老闆　退出國家隊就吊銷藥證

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面